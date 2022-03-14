Global Yatırım Holding'in 2021 konsolide geliri 1,8 milyar TL'ye yaklaştı - Son Dakika

Global Yatırım Holding'in (GYH) gelirleri, 2021'de önceki yıla göre yüzde 64 artarak 1 milyar 794 milyon TL oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding'in 2021 yılına ilişkin konsolide gelirleri, IFRIC 12 etkisi ve Ocak 2021'de satılan Port Akdeniz'in katkısı hariç tutulduğunda yüzde 64'lük artış gösterdi.

FAVÖK'ü yüzde 153 artarak 424,9 milyon TL'ye yükselen holdingin 2020'de 103,6 milyon dolar olan solo bazda brüt borcu, geçen yıl yüzde 46 azalarak 55,8 milyon dolara geriledi.

Kovid-19'un olumsuz etkilerinin silinmeye başladığının görüldüğü finansal sonuçlara, 2021'in son çeyreğinde tüm iş kolları, gelir ve FAVÖK anlamında pozitif katkıda bulundu.

"2021'i güçlü bir toparlanmayla tamamladık"

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, küresel salgın sürecinde yaşanan gelişmelere rağmen güçlü bir toparlanma kaydedildiğini bildirdi.

Geçen yılı güçlü bir toparlanmayla tamamladıklarını ve Kovid-19'un etkilerinin tamamen bitmese de en kötü günlerin geride kaldığını aktaran Kutman, "2023 yılından önce tüm iş kollarının normale dönmesini beklemesek de sağlık krizinin kontrol altına alındığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kutman, dünyadaki kruvaziyer gemilerinin yüzde 73'ünün sefere döndüğünü, rezervasyonların da giderek güçlendiğini belirterek, Omicron varyantının olumsuz etkilerinin giderek azaldığını, birçok ülkenin önlemleri esnetme sürecine girdiğini aktardı.

"Ocak sonu itibarıyla rezervasyonlar neredeyse Omicron öncesi seviyelerine geri döndü" ifadesini kullanan Kutman, kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümünün, yaz aylarında gemi filolarının tamamını sefere döndürmeyi planladığını bildirdi.

"2019 Şubat'ının yüzde 96'sına ulaştık"

Mehmet Kutman, "Şubat ayı itibarıyla sefer sayıları anlamında salgının yaşanmadığı 2019'un aynı döneminin yüzde 96'sına ulaşıldı. 2021'in son çeyreğinde tüm iş kollarımızın üstün performans sergilediğini, her birinin gelir ve FAVÖK büyümesine katkıda bulunduğunu, ayrıca kademeli olarak normalleşmeye geçişi teyit ettiğini görmekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğal gaz fiyatlarının daha da artabileceğine işaret eden Kutman, "Ancak bu savaşın enerji alanındaki işlerimizi net bir şekilde etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Karadeniz halihazırda kruvaziyerin dışında kalan bir yerdi ve Türkiye'deki limanlarımızda bir miktar etki beklenebilirken, genel olarak önemli bir etki görmüyoruz. Diğer tüm iş kollarımız üzerinde de çok az veya hiç etkisi olacağını görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sermaye artırımından gelen hasılat tahvil ve kredi ödemede kullanıldı"

Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise holdingde toplam 487,1 milyon TL'nin üzerinde bir hasılatla sonuçlanan sermaye artırım sürecini tamamladıklarını bildirdi.

Ildır, "Önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltması beklenen fon kullanım raporuna göre, sermaye artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, TL tahvillerin (ilk 3 çeyrekte 172,2 milyon TL ve Ekim 2021'de ek 17,3 milyon TL ödeme) ve 31,3 milyon avroluk banka kredisinin geri ödemesinde kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Naturelgaz'dan 692 milyon TL'lik gelir

Verilen bilgiye göre, Naturelgaz'ın 2020 sonunda 85,5 milyon TL olan net borcu, geçen yılın sonunda 39,6 milyon TL net nakit pozisyonuna dönüştü. Ayrıca ortaklara toplam 32,5 milyon TL tutarında temettü ödemesi yapıldı. Şirketin satış hacmi yüzde 17 yükseldi.

Şirketin gelirleri yüzde 53 artarak 692 milyon TL'ye çıkarken, FAVÖK'ü 98,9 milyon TL oldu.

Liman işletmeciliğinde pozitif FAVÖK üretimi hızlandı

Ocak 2021'de satılan Port Akdeniz ve IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, 2021 yılında liman işletmeciliği iş kolunda gelirler yüzde 76 artarak 285,7 milyon TL'ye ulaştı. Konsolide FAVÖK, 2020'deki 32,4 milyon TL'lik zarara karşılık, 2021 mali yılında pozitif 20,2 milyon TL oldu.

Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesi ve sefere dönen kruvaziyer gemilerinin sayısındaki artış nedeniyle Kovid-19'un etkisinin azalmasına paralel olarak, liman gelirleri 2021'in dördüncü çeyreğinde 4 kata yakın artarak 134,6 milyon TL'ye ulaştı.

Danimarka Kalundborg Limanı ile kruvaziyer yolculara hizmet vermek amacıyla 20 yıllık bir anlaşma imzalanırken, burası Global Liman İşletmeleri'nin Kuzey Avrupa'daki ilk limanı oldu.

Yolcu ve trafik sayısında salgın öncesine yaklaşılıyor

Liman işletmeciliği iş kolunda 2021'de yolcu hacmi 1,3 milyondan 1,5 milyona yükseldi.

Dünya kruvaziyer sektörü bugün neredeyse normal bir şekilde çalışmaya geçmiş durumda. Çoğu kruvaziyer şirketinin, en yoğun dönem olan yaz sezonu için yüzde 100'e yakın filo konuşlandırması bekliyor. Böyle bir zemine uygun olarak, performanstaki iyileşme süreci 2021'in son çeyreğinde daha da ivme kazandı.

Dağıtık sistemler (Ko/tri-jenerasyon) ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri faal santrallerin güçlü performansına bağlı olarak yıllık yüzde 41'lik artışla 368,6 milyon TL'ye ulaştı.

Maden satışları 532 bin tona yaklaştı

Maden satışı, ihracat pazarlarından gelen güçlü feldspat talebi nedeniyle yıllık yüzde 45 artışla 531 bin 728 ton oldu. İhracata yönelik satış hacmi 480 bin 204 tona, yurt içi satış hacmi ise 51 bin 524 tona ulaştı. Maden iş kolunda gelir yıllık bazda iki kattan fazla artarak 182,6 milyon TL oldu.

Gayrimenkul iş kolunda geçen yıl artış gelirlerde yüzde 11, FAVÖK'te yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Aracılık hizmetleri ve varlık yönetimi iş kolunun gelirleri ise yüzde 124'lük artışla 227,5 milyon TL'ye ulaştı.

Varlık yönetimi iş kolu İstanbul Portföy'ün yönettiği fon büyüklüğü ise 2020 sonunda 6,4 milyar TL olurken, geçen yılın sonu itibarıyla 23,9 milyar TL'ye yükseldi.