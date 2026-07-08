Golda Gıda İhracat Hedefini 80 Ülkeye Çıkarıyor - Son Dakika
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Golda Gıda İhracat Hedefini 80 Ülkeye Çıkarıyor

08.07.2026 17:27
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Golda Gıda, halka arz sonrası büyüme için modernizasyon yatırımlarıyla ihracatını artırmayı hedefliyor.

Golda Gıda, yeni kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarıyla ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 80'e çıkarmayı hedefliyor.

Halka arz sürecini tamamlamasının ardından şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOLDA" koduyla işlem görmeye başladı.

Şirket, halka arzdan elde ettiği yaklaşık 805 milyon liralık kaynağın yüzde 60'ını yatırım ve modernizasyon çalışmalarına, kalan yüzde 40'ını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor.

Bu kapsamda özellikle makarna üretiminde yeni hat yatırımlarıyla kapasite artırılırken, kalite ve verimliliği yükseltecek modernizasyon adımları da hayata geçirilecek.

Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin Konya ile Karaman arasında yer alan 1 milyon 78 bin metrekare açık, 76 bin metrekare de kapalı alan üzerine kurulu modern tesisinde 5 fabrikası ve 30 yıllık tecrübesiyle makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret gibi gıda ürünleri üreten büyük bir firma olduğunu söyledi.

Bera Holding'e bağlı bir firma olduklarını belirten Doğan, holdingin halka arz olan 3. şirketi olduklarını ve halka arz sürecine daha modern, şeffaf bir yapıya bürünmek, bilinirliklerini ve marka değerini artırmak için girdiklerini anlattı.

Halka arz sürecinde yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiye de dikkati çeken Doğan, 750 bin müracaatın ve 1 milyar 800 milyon liraya yakın talebin kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

Doğan, halka arz sürecinde elde ettikleri 805 milyon liralık gelirin yüzde 60'ının yatırım ve modernizasyon için, yüzde 40'lık kısmının ise işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İşletme sermayesinden kastımız ham madde, yani buğday, arpa, nohut, fasulye gibi bakliyat alımı için kullanacağız. Modernizasyon tarafında makarnada hattımız 4 tane, bunu spagetti hattı olarak 5'e çıkarmayı düşünüyoruz. Orada da odak noktamız ihracat. Biz şu anda zaten makarna ve bisküvi grubu olarak 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Burada ihracat kapasite ve kalitemizi artırıp daha nitelikli ülkelerle ihracatta ülke sayımızı 80'lere çıkarmayı hedefliyoruz."

Modernizasyon yatırımları verimliliği artıracak

Gerçekleştirecekleri yatırımlarla makarna tarafında yüzde 50 kapasite artışı hedeflediklerini belirten Doğan, diğer işletmelerinde ise kapasite artırımından önce daha çok modernizasyona odaklanacaklarını, bu adımın ardından kaliteyi, randımanı, verimliliği artırıcı yatırımlar yaparak maliyeti aşağı çekeceklerini ve bu şekilde büyüme sağlayacaklarını kaydetti.

Doğan, geçen yılın ilk 3 ayına göre cirolarında yüzde 4, brüt karlılıklarında ise yüzde 10'luk artış yaşadıklarını vurgulayarak, şirketlerinin büyüme potansiyeline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sene buğdayda rekolte oldukça yüksek olduğu için onun ivmesiyle biz yüzde 20 büyüme planlıyoruz yıl sonuna kadar. Yani burada rekolte artışının da etkisini bekliyoruz. Çünkü 24 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor, devlet kurumlarımız da açıklıyor bu beklentiyi. Golda olarak büyüme hedefleriyle, modernizasyon yatırımlarıyla verimliliği arttırıp maliyetimizi düşürerek büyümeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Halka Arz, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Golda Gıda İhracat Hedefini 80 Ülkeye Çıkarıyor - Son Dakika

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