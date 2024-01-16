Goldman Sachs\'ın net karı artarken, Morgan Stanley\'nin net karında azalış kaydedildi

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, geçen yılın son çeyreğinde artarken, Morgan Stanley'nin net karında aynı dönemde azalış kaydedildi.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 2,01 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2022'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,32 dolar olan hisse başına karı da 2023'ün aynı döneminde 5,48 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın 2023'ün dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 11,32 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 10,6 milyar dolar gelir elde etmişti. Bankanın net kar ve geliri, söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs'ın net karı 2023 genelinde yüzde 24 azalışla 8,52 milyar dolara gerilerken, geliri yüzde 2 azalarak 46,25 milyar dolara düştü.

Morgan Stanley'nin karında azalış

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre ise bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 32 azalarak 1,5 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 2,2 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2022'nin dördüncü çeyreğinde 1,26 dolar olan hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 85 sent oldu. Morgan Stanley'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 12,9 milyar dolara çıktı. Kurum, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 12,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın söz konusu dönemdeki karı piyasa beklentilerinin altında, geliri ise beklentilerin üzerinde kaydedildi.

Morgan Stanley'nin net karı 2023 genelinde ise yüzde 17 azalışla 9,1 milyar dolara gerilerken, geliri yüzde 1 artarak 54,1 milyar dolara çıktı.