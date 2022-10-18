Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı - Son Dakika
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Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı

18.10.2022 15:50
Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 düştü.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 düştü.

Goldman Sachs, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın 2022'nin üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalarak 3,1 milyar dolara düştü. Goldman Sachs, 2021'in üçüncü çeyreğinde 5,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 14,93 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 8,25 dolara geriledi.

Bankanın üçüncü çeyrekteki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 11,9 milyar dolara indi. Geçen yılın temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs'ın geliri 13,6 milyar dolar olmuştu.

ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo ve Bank of America da üçüncü çeyrek karlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Goldman Sachs'ın net karı üçüncü çeyrekte yüzde 43 azaldı - Son Dakika
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