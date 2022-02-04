Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyonu tahmini: Yüzde 50'yi aşacak!

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Goldman Sachs analisti Murat Unur yayınladığı bilgilendirme notunda, "Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi aşmasını ve yılın çok sonuna doğru keskin baz etkisi kendisini gösterene kadar bu oranın üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Goldman Sachs analisti, yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56 civarında yatay seyir izlemesini beklediklerini ifade ederken, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33 olarak ortaya koydu.

Ocak ayında Türkiye'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 yükseldi.

ENAG YÜZDE 114 AÇIKLADI

Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) ocak ayı enflasyonunu yüzde 15.52 yıllık enflasyonu ise yüzde 114.87 olarak açıkladı.

Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu ENAG, aralık ayı enflasyonunu yüzde 19.35 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre 2021 enflasyonu ise yüzde 82,81 olmuştu.

TÜİK'E GÖRE 48,69

Verileri kamuoyunca 'gerçekçi' bulunmayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon oranlarını açıkladı.

Devlet kurumuna göre Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. 2021 yılının aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon, 2022'nin ilk ayında yüzde 48.69'a yükseldi.

Böylelikle enflasyonda aralık ayında görülen '19 yılın zirve seviyesi' yenilenmiş oldu.