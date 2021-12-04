Gölpazarı'na kurulacak olan yeni sanayi sitesinin resmi başvurusu yapıldı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları yeni sanayi sitesi için resmi başvuru tamamladıklarını söyledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yeni sanayi sitesi için resmi başvuruyu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Caner Koçoğlu'na yaptı. İlçeleri için hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Suer, "Yaklaşık iki yıldır çalışıp takip ettiğimiz bir projeydi. İnşallah 2022 yılında yapımına başlanacak. Özellikle sanayi esnafımıza anlayış ve yardımları için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK