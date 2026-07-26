Gömeç’te Karaağaç Mahallesi’nde devlet yatırımları yerinde incelendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Gömeç protokolü, Karaağaç Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Aile Sağlığı Merkezi ile hizmete açılacak Pazar Yeri'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Onur Özdemir, Gömeç Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Yavuz ve beraberlerindeki heyet, Karaağaç Mahallesi'nde hizmete açılacak Aile Sağlığı Merkezi ile Pazar Yeri'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Görüşmelerde ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar değerlendirilirken, Karaağaç Mahallesi'nin ihtiyaçları ve öncelikleri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Heyet, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projelerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüleceğini vurguladı.