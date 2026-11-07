Gönen'de 14'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı Vali Ustaoğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Gönen'de 14'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı Vali Ustaoğlu'nun katılımıyla açıldı

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Gönen\'de 14\'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı Vali Ustaoğlu\'nun katılımıyla açıldı
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Balıkesir Gönen'de 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı, Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla açıldı. Firmalarla üreticileri buluşturan fuarda yeni teknoloji ve ekipmanlar sunuldu; işbirliklerinin ticari ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı törenle ziyarete açıldı.

Gönen'in tarımsal üretim gücünü, hayvancılık birikimini ve ticari potansiyelini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla organize edilen fuarın açılış törenine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ile üreticileri aynı platformda buluşturan fuarda, bölge ekonomisine katkı sunacak yeni teknolojiler ve ekipmanlar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fuar kapsamında kurulacak sektörel işbirliklerinin ve yeniliklerin, bölgedeki üreticilerin ticari ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Balıkesir GönenBalıkesirEkonomiGüncelTarımGönenSon Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de 14'üncü Tarım ve Hayvancılık Fuarı Vali Ustaoğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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