Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" Projesi kapsamında Gönen'de çeltik üreticilerine tohum desteği sağlandı.

Yüzde 75'i Bakanlık hibesi, yüzde 25'i ise üretici katkılı olarak uygulanan "Damlama Sulama Yöntemiyle Çeltik Tarımı Projesi" çerçevesinde üreticilere toplam 14 bin 50 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile hem su kullanımında tasarruf sağlanması hem de üretimde verimliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Dağıtımı yapılan tohumların üreticilere hayırlı olması temenni edilirken, çalışmaların tarımsal üretime katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR