Gönen'de Yaban Mersini Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gönen'de Yaban Mersini Hasadı

Gönen\'de Yaban Mersini Hasadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ustaoğlu, Gönen'de yaban mersini hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'daki kavun hasadı programının ardından Gönen ilçesinin Çobanhamidiye Mahallesi'nde özel bir mülke ait yaban mersini üretim alanında gerçekleştirilen hasada katıldı.

Çobanhamidiye Mahallesi'ndeki üretim alanını ziyaret eden Vali Ustaoğlu, yaban mersininin yetiştirilmesi ve hasat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarlada incelemelerde bulunan Ustaoğlu, hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Hasat programına, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aziz Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Çam katıldı.

Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Gönen'imizin Çobanhamidiye Mahallesi'nde yaban mersini hasadına katıldık. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bu güzel hasat dönemine hep birlikte şahit olduk. Balıkesir, tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip. Bölgemizde farklı ürünlerin yetiştiriliyor olması tarımsal çeşitliliğimiz açısından büyük önem taşıyor. Yaban mersini üretiminin de bölgemizde gelişerek devam etmesini temenni ediyoruz. Üreticilerimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını alması bizim için önemli. Hasadın tüm üreticilerimize bereket, bol kazanç ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gönen'de Yaban Mersini Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
Bursa’da aynı adrese 15 sipariş verildi Kuryeler neye uğradığını şaşırdı Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

16:33
Fenerbahçe’yi servet bekliyor 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'yi servet bekliyor! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:35
İmamoğlu’nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro’sunu ödedim
İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 16:39:31. #7.13#
SON DAKİKA: Gönen'de Yaban Mersini Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.