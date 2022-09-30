Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak - Son Dakika
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Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak

30.09.2022 20:30

Google, 2019 yılının Kasım ayında hizmete sunduğu "Stadia" isimli bulut oyun sistemi, 18 Ocak 2023'ten itibaren erişime kapatılacak.

ABD'li teknoloji devi Google'ın bir uygulaması daha tarihe karışıyor. Bulut tabanlı oyun sistemi Stadia'nın Başkan Yardımcısı Phil Harrison'ın Ocak ayından itibaren sonlanacağını açıkladı.

ÖDEMELER İADE EDİLECEK

Harrison, Ocak ayının ortasına kadar olan süreçte Google Store'den satın alınan Stadia donanımlarının ve Stadia'dan yapılan satın almalara ait tutarların da geri ödeneceğini duyurdu.

SEKTÖR DARALIYOR

Stadia'nın 'oyundan çekilmesiyle', Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now ve Amazon Luna bulut tabanlı oyun hizmeti veren şirketlerin kalan son temsilcileri oldu. "Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarakistedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyordu.

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Google, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak - Son Dakika
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