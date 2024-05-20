Google, Finlandiya'daki veri merkezini genişletmek için 1 milyar avro yatırım yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Google, Finlandiya'daki veri merkezini genişletmek için 1 milyar avro yatırım yapacak

Google, Finlandiya\'daki veri merkezini genişletmek için 1 milyar avro yatırım yapacak

Google, Finlandiya'nın Hamina kentinde bulunan veri merkezinin genişletilmesi için 1 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, bu yatırımla istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyeti desteklemeyi hedefliyor. Google, 2009 yılından bu yana Hamina veri merkezine 3,5 milyar avro yatırım yapmış ve yeni yatırımla birlikte toplam yatırım miktarını 4,5 milyar avronun üzerine çıkaracak. Ayrıca, veri merkezinin ısısının bölgesel ısıtma için kullanılması amacıyla Haminan Energia ile yeni bir ortaklık kurulduğu belirtildi.

20.05.2024 20:25
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Google, Finlandiya'daki veri merkezinin genişletilmesine yönelik 1 milyar avroluk yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezinin genişletileceği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu veri merkezi kampüsünün genişletilmesine yönelik istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyeti desteklemek üzere 1 milyar avroluk yatırım yapılacağı kaydedildi.

Google'un 2009'dan bu yana Hamina veri merkezine ve ilgili altyapısına 3,5 milyar avro yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, veri merkezinin o tarihten bu yana Finlandiya'daki yerel ekonomiye katkıda bulunduğu ve yeni yatırımla şirketin ülkedeki toplam yatırımını 4,5 milyar avronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

Finlandiya için yapay zeka ve dijital altyapıya yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Hamina'daki tesiste 400 kişinin istihdam edildiği ve veri merkezi tamamen faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 kişiye daha istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, veri merkezindeki ısının bölgesel ısıtma için yeniden kullanılmasına yönelik de Haminan Energia ile yeni bir ortaklık yapıldığı aktarıldı.

Geri kazanılan ısının hacminin Hamina'nın bölgesel ısıtma ihtiyacının tahminen yüzde 80'ine denk geldiği belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde fosil yakıta bağımlı olan bölgedeki evleri, okulları ve kamu hizmet binalarını ısıtmak için kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Google, Finlandiya'daki veri merkezini genişletmek için 1 milyar avro yatırım yapacak - Son Dakika

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