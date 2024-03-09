Google, İsrail'i protesto eden mühendisi kovdu - Son Dakika
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Ekonomi

Google, İsrail'i protesto eden mühendisi kovdu

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail'i protesto eden mühendisini işten çıkardığı bildirildi. Şirket sözcüsü, çalışanın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını engellediğini belirterek, bu davranışın kabul edilemez olduğunu ve politikaları ihlal ettiği için çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

09.03.2024 00:19
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NEW ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail'i protesto eden mühendisini kovduğu bildirildi.

Google sözcüsü, yaptığı açıklamada, hafta başında bir çalışanın şirketin sponsorluğunda düzenlenen resmi bir etkinliğe müdahale ederek sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını engellediğini belirtti.

Açıklamada, "Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi." ifadesi kullanıldı.

Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte bir Google Cloud mühendisi "Soykırımı, apartheid'i veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum" diyerek İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Google, İsrail'i protesto eden mühendisi kovdu - Son Dakika

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