Google, İsrail'i protesto eden mühendisi kovdu

NEW ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail'i protesto eden mühendisini kovduğu bildirildi.
Google sözcüsü, yaptığı açıklamada, hafta başında bir çalışanın şirketin sponsorluğunda düzenlenen resmi bir etkinliğe müdahale ederek sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını engellediğini belirtti.
Açıklamada, "Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi." ifadesi kullanıldı.
Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte bir Google Cloud mühendisi "Soykırımı, apartheid'i veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum" diyerek İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölmüştü.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılında sinerji ve el birliğiyle ülkeyi gerektiği yere taşıyacaklarını belirtti. Bozay, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu dönüşümde yer alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iç üretimi birleştirip ileriye taşımak ve bölgeyle ilişkileri sıcak tutmak gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Ardeşen Belediyesi tarafından tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle açıldı. Törene, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı. GES'in Rize'nin en büyük santrali olduğunu belirten Avcı, bu projeyle Ardeşen Belediyesi'ne aylık 1,5 milyon lira kaynak sağlanacağını ifade etti. Santral, 5 bin 200 panelden oluşuyor ve yıllık ortalama 3.559 MWh enerji üretimi öngörülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar, iş makinelerinde mermer keserek ekmeklerini taştan çıkartıyor. Kadın eli değen mermerler, Fethiye'den başta ABD olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar, yaptıkları işi sevdiklerini ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını ifade ediyorlar. Seydikemer'deki maden işletmesi, kadın istihdamına önem verirken, kadın işçilerin emekleriyle ürettikleri mermerler dünya çapında talep görüyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma kararlılığına vurgu yaparak, demokratik, katılımcı, sivil ve darbeci anlayışın olmadığı bir anayasa için çalıştıklarını belirtti. Bakan Tunç, 81 vilayeti eser ve hizmetlerle donattıklarını ve ülkenin yeni anayasaya kavuşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
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