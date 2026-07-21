Gördes'in 22 yıllık su çilesi bitiyor - Son Dakika
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Gördes'in 22 yıllık su çilesi bitiyor

Gördes\'in 22 yıllık su çilesi bitiyor
21.07.2026 11:08  Güncelleme: 11:13
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MASKİ, Gördes'te 120 milyon TL yatırımla 38,5 km içme suyu hattı ve 1.500 metreküp depo inşa ediyor. Proje tamamlandığında ilçenin 22 yıllık su sorunu kalıcı olarak çözülecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gördes'in uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen 120 milyon TL'lik İçme Suyu İletim Hattı Projesi'nde önemli bir aşama daha tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, proje kapsamında inşa edilecek 1.500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun temelini atarak, yatırımın tamamlanmasıyla ilçe merkezinin 22 yıllık içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüleceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Orhan Gökdemir ve mahalle muhtarlarının katılımıyla proje alanında incelemelerde bulunuldu. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, 1.500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun temelini attı.

Toplam 120 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında 38,5 kilometrelik içme suyu isale hattı, bin 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi, biriktirme depoları ve sistemin uzaktan izlenmesini sağlayacak SCADA sistemi hayata geçiriliyor. Proje ile ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin artırılması, suyun daha güvenli, kaliteli ve verimli şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Temel atma programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Güçlü altyapının güçlü bir geleceğin temeli olduğunu vurgulayan Dutlulu, tamamlandığında uzun yıllar hizmet verecek yatırımın Gördes'in yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ise projenin tamamlanmasıyla ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti. SCADA sistemi sayesinde şebekenin anlık olarak izleneceğini ve olabilecek arızalara çok daha hızlı müdahale edilebileceğini kaydeden Kılıç, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yatırımın 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin tüm etaplarının tamamlanarak hizmete alınmasıyla birlikte Gördes ilçe merkezinde 22 yıldır yaşanan içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Gördes, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gördes'in 22 yıllık su çilesi bitiyor - Son Dakika

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