Üye Girişi
Görüntülü görüşme ile Kur Korumalı Mevduat Hesabı açma kolaylığı - Son Dakika

Görüntülü görüşme ile Kur Korumalı Mevduat Hesabı açma kolaylığı

08.02.2022 21:37
Görüntülü görüşme ile Kur Korumalı Mevduat Hesabı açma kolaylığı

ING Türkiye, müşterilerine ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunmaya başladı.

ING Türkiye, müşterilerine ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunmaya başladı.

Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, müşterilerine şubeye gitmeden, ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre ING müşterileri, bu ürün hakkında canlı bir danışman yardımı ile sorularına detaylı yanıtlar alabilecek ve evlerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Banka müşterileri, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil'den bir uzmana hafta içi 07: 30-20: 00 saatleri arasında canlı olarak bağlanabiliyor.

"Müşterilerimize esnek, zaman kazandıran ve yenilikçi çözümler sunuyoruz"

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING olarak, müşterilerimize esnek, zaman kazandıran, yenilikçi çözümler sunmak için dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Dijitale insan dokunuşu getirerek hayata geçirdiğimiz Cebimdeki Danışman ile ING müşterileri, ING Mobil üzerinden uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi ile ilgili konularda bilgi alabiliyor ve işlem yapabiliyor. Kur Korumalı Mevduat Hesabı, teknik özellikleri sebebiyle görece daha karmaşık bir ürün. Bu nedenle, müşterilerimizin bu ürün hakkında sorularına canlı bir danışman aracılığı ile detaylı cevaplar alabilmesi ve evlerinin konforunda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı da ekledik. Böylelikle, müşterilerimize hem zahmetsiz ve kolay bankacılık deneyimi sağlıyoruz hem de kurdaki değişimlerden etkilenmeden birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Finansal olarak müşterilerimizi desteklemeye ve dijital gücümüzle alışılagelmiş kalıpları esneterek onların hayatına uyan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Mevduat Hesabı, Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Görüntülü görüşme ile Kur Korumalı Mevduat Hesabı açma kolaylığı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Görüntülü görüşme ile Kur Korumalı Mevduat Hesabı açma kolaylığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement