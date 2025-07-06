Göz Kapağı Estetiği: Fonksiyonel ve Estetik Sorunlar

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin???????, göz kapaklarında zamanla oluşan sarkma ve göz çevresindeki torbalanmaların görme alanını daraltarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek fonksiyonel bir problem oluşturduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Didem Serin, göz çevresindeki sarkma ve torbalanmaların estetik kaygıların yanı sıra fonksiyonel sorunlara da yol açtığını belirtti.

Düşen göz kapakları ve göz çevresindeki torbalanmaların, yaşam kalitesini düşürebildiğini aktaran Serin, bu durumun sadece estetik bir kaygı olmadığını, görme alanını daraltan fonksiyonel bir soruna dönüşebileceğini ve modern estetik cerrahinin bu soruna kalıcı çözümler sunduğunu anlattı.

Göz kapağı estetiğinin genel bir kavram olduğunu belirten Serin, şunları aktardı:

"Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, göz çevresinde yaşın veya genetik faktörlerin etkisiyle oluşan fazla dokuların alınması ya da yeniden şekillendirilmesiyle, hastayı daha dinç bir görünüme kavuşturuyoruz. 40 yaş üzerindeki bireylerde bu ihtiyaç daha çok görülüyor, ancak bazı kişilerde genç yaşlarda da doğuştan gelen sarkmalar nedeniyle benzer operasyonlar yapılabiliyor."

Serin, göz kapağı estetiğinde kişiye özel yaklaşımın önemine dikkati çekerek, her hastaya aynı operasyonun uygulanmasının doğru olmayacağını ifade etti.

Yüz ifadesini korumak öncelik taşıyor

Estetik kaygıların ötesinde yüz ifadesini korumanın öncelik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Serin, "Kapak düşüklüğü mü var, yoksa sadece dokusal bir sarkma mı söz konusu? Alt kapakta torbalanma mı önde, yoksa gevşeklik mi? Bunların hepsini detaylı değerlendiriyoruz. Planlama buna göre yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serin, ameliyatın genellikle iz bırakmadığını, göz kapağının iyi kanlandığı için iyileşme sürecinin hızlı olduğunu aktararak, "Elbette bu bir ameliyat. Çok nadir de olsa iz kalabilir, ancak çoğu hastada izsiz ve doğal bir görünümle süreç tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.