Göz Seğirmesi İçin Uzman Açıklamaları

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halit Oğuz, uzun süren göz seğirmelerinin ayrıntılı muayeneyle araştırılması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, göz seğirmesinin çoğu zaman masum nedenlere bağlı olduğunu ancak uzun süren seğirmelerde göz kuruluğu başta olmak üzere olası nedenlerin detaylı şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Stresin azaltılması, yeterli dinlenme ve su tüketiminin artırılmasının şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabileceğinin altını çizerek Oğuz, göz kuruluğu tespit edildiğinde ise damla tedavileri ve gerekli diğer uygulamalarla hastaların rahatlatılabildiğini belirtti.

Göz seğirmesinin belirli bir süre içerisinde geçmemesi halinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, "Dirençliyse, geçmiyorsa, uzun sürüyorsa, hastayı çok rahatsız ediyorsa ve günlük konforunu bozuyorsa mutlaka öncelikle bir göz hastalıkları uzmanına başvurmalı. Nadir durumlarda göz seğirmesi nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Göz muayenesinde böyle bir şüphe oluşması halinde hasta nörolojiye yönlendirilir." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, göz seğirmesinin çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebildiğini aktararak, çocuklarda okul stresi, ders yoğunluğu ve ekran kullanımının önemli tetikleyiciler arasında bulunduğunu vurguladı.

İleri yaşlarda ise uzun süre ekran karşısında kalmaya bağlı göz kuruluğunun öne çıktığını ifade eden Oğuz, "Göz seğirmesi bir yana, herhangi bir göz patolojisi olmasa bile her kişinin yılda bir kere göz muayenesi olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Oğuz, düzenli göz muayenesinin yalnızca görme sorunlarının tespiti açısından değil, bazı sistemik hastalıkların erken fark edilmesi açısından da önemli olduğunu belirterek, diyabetin retina üzerindeki etkilerinin göz muayenesinde görülebildiğinin altını çizdi.

Glokomun da uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkati çeken Oğuz, şunları kaydetti:

"Glokom sinsidir, ağrı yapmaz. Yavaş yavaş görme sinirini etkiler ve siz bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Erken tanı ve erken tedavi birçok göz hastalığında hastalığı durdurmak için çok önemli."