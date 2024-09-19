Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Gözler Merkez\'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler, son 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın kararında bir değişiklik öngörmüyor.

19.09.2024 08:14
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak ve piyasalarda tüm dikkatler bu toplantıya çevrildi. Başkan Fatih Karahan liderliğinde saat 14.00'te başlayacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinin geleceği belirlenecek. Banka, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor.

FAİZ İNDİRİMİ EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR

Ekonomistler, faiz kararında bu toplantıda bir değişiklik beklemiyor. Reuters anketine katılan çoğu ekonomist, TCMB'nin Kasım ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor. Bununla birlikte, bazı ekonomistler faiz indiriminin ekim ayında başlayabileceğini düşünüyor.

EN YÜKSEK BEKLENTİ YÜZDE 50

Bloomberg HT'nin anketine katılan piyasa katılımcıları da benzer bir şekilde TCMB'nin faizi yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor. 24 kurumun katıldığı ankette, 2024 yıl sonu için politika faizi tahminleri yüzde 47,5 seviyesine işaret ediyor. En yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti ise yüzde 45 olarak kaydedildi. Bu karar, ekonomideki gelişmeler açısından kritik bir rol oynayacak ve piyasalarda yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Mutlu:
    Onu bunu boşver, hocam Sakız Orucu Bozar mı? 63 22 Yanıtla
  • Murat Karakaya:
    Faizler inmedigi sürece piyasa düzelmez bu sıkışıklık devam eder 35 10 Yanıtla
  • Engin Aras:
    ekim ayında faizler düşer piyasa canlanır.İNŞALAH 21 8 Yanıtla
  • halil eles:
    faiz inerse ne olur hersey birden uçmaz mi emlak araba fırsatçılar hemen fiyatları yükselmez mi 21 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    millette zaten para yok iki durumdada 8 3 Yanıtla
  • İslam Solmaz:
    Zamanında dünya ya uysaydık şuan çok şey daha farklı olurdu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika
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