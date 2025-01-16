GPH, Bremerhaven Limanı'nda Operasyonlara Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

GPH, Bremerhaven Limanı'nda Operasyonlara Başladı

Global Ports Holding, Bremerhaven Kruvaziyer Limanı'nda 10 yıl süreyle operasyon yapacak.

16.01.2025 14:20
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Global Yatırım Holding'in iştiraki ve kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Kuzey Denizi'nin en önemli kruvaziyer limanlarından olan Bremerhaven'da operasyonlarına başladığını duyurdu.

Global Ports Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Bremenhaven Kruvaziyer Limanı'nı 5 yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 10 yıl süreyle işletecek.

İskandinav ve Baltık Denizi güzergahları için ideal bir konuma sahip Bremerhaven Kruvaziyer Limanı Bremenports, GPH'nin bu bölgedeki stratejik hedefleri doğrultusunda attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bremerhaven Kruvaziyer Limanı'nı 2025 sezonunda yaklaşık 300 bin yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bremerhaven Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Timo Schon, Global Ports Holding'in operasyonlarının başladığı hafta iki ayrı kruvaziyer gemisini de ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Schon, Global Ports Holding ailesine katılarak heyecan verici bir döneme başladıklarını kaydederek, "Bremerhaven, denizcilik mirasını yansıtan müzeleri ve tarihi yapılarıyla zengin bir geçmişe sahip. Ayrıca, kültürel ve tarihi önemiyle bilinen Bremen şehrine açılan bir kapı konumunda. Global Ports Holding'in uluslararası tecrübesi ve vizyonuyla birlikte misafirlerimize üstün bir deneyim sunarak Bremerhaven'i bölgenin önde gelen ana limanlarından biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kuzey Denizi, Denizcilik, Operasyon, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Finans, Son Dakika

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