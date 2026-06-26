Gram Altın 6 bin 43 Lira Seviyesinde - Son Dakika
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Gram Altın 6 bin 43 Lira Seviyesinde

26.06.2026 10:27
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Gram altın, güne 6 bin 43 liradan başlayarak önceki kapanışın üzerinde işlem görüyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 43 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 6 bin 28 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 43 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 878 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerin azalması altın fiyatlarını destekliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, çekirdek PCE verisinin beklentiler dahilinde artış kaydetmesinin, nisan ve mayıs aylarında petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen fiyatlama davranışlarında ileriye dönük ciddi bir bozulma sinyali olarak değerlendirilmediğini belirterek, bunun gelecek dönemde petrol kaynaklı enflasyonda yavaşlama senaryolarını ön plana çıkardığını kaydetti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar iki kez faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler güç kaybederken, eylül toplantısında faiz artışı yapılabileceğine ilişkin tahminler ekim ayına doğru kaydı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6 bin 43 Lira Seviyesinde - Son Dakika

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