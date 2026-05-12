Gram Altın 6854 Liraya Geriledi - Son Dakika
12.05.2026 09:51
Gram altın, güne 6854 liradan başladı; çeyrek ve Cumhuriyet altını da düştü. Enflasyon verisi bekleniyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 854 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 905 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 854 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 220 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 790 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olurken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Altın fiyatlarında da jeopolitik gerginliklerin tekrar artması sonrasında yükselen petrol fiyatları ve güçlenen doların etkisiyle düşüş eğilimi öne çıkarken ABD'nin enflasyon verisinin fiyatların yönünü etkilemesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

