Gram Altın Düşüşte: 6.212 Lira
Gram Altın Düşüşte: 6.212 Lira

24.03.2026 09:33
Gram altın, güne düşüşle 6.212 liradan işlem görüyor. Düşüşün nedeni ons fiyatlarındaki azalış.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 212 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 274,8 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 212 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 357 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle doların gücünü koruması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüler sık değişkenlik gösteriyor.

Para piyasalarında, Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik ihtimaller zayıflarken, beklentiler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşmaya başladı.

Merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Düşüşte: 6.212 Lira - Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
SON DAKİKA: Gram Altın Düşüşte: 6.212 Lira - Son Dakika
