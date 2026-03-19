Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

19.03.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 821 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 altında 6 bin 850 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısının artmasına neden oldu.

Fed, dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'te tutarken, bu tahmin 2026'da tek faiz indirimi öngörüsünün korunduğunun sinyalini verdi.

Öte yandan İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları ise jeopolitik risklerin artmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün günü yüzde 3,7 değer kaybıyla 4 bin 819 dolardan kapatan altının onsu, yeni günde yüzde 0,67 azalışla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:06:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.