Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
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Gram Altında Düşüş Devam Ediyor

20.07.2026 09:47
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Gram altın, 6800 liradan işlem görürken, Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatları etkiliyor.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 80 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 92 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 80 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 12 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 893 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 azalışla 4 bin 10 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ABD, İran'a düzenlediği saldırıların 8. gecesinde, İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarını vurdu. İran tarafı ise ABD'nin yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını açıklayarak, bu saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Devam eden gerilimin etkisiyle Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişleri azaldı. Hürmüz'deki gelişmelere paralel olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş göze çarparken, brent petrolün varil fiyatı 88,9 dolara çıkarak 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki artışla enflasyon korkularının tetiklenmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarına yönelik beklenti oluşumunu zorluyor. Para piyasalarında, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin tahminler yüzde 70 ile fiyatlanırken, bankanın gelecek 12 ayda iki faiz artışı yapabileceği öngörülüyor.

Bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE, ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

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