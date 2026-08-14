Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram Altında Düşüş Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın, 6,667 liradan işlem görerek güne satıcılı başladı. Ons fiyatı da düştü.

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 667 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6 bin 690 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 667 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 944 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 561 liradan satılıyor.

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına yönelik tahminlerin azalmasına karşın, Orta Doğu'da beklenen anlaşmanın gecikmesi, yatırımcıların kar alma güdülerinin devreye girmesi ve teknoloji öncülüğünde riskli varlıklara doğru yönelimin artmasıyla yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 331 dolarda seyrediyor.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına dair beklentileri azalttı.

ABD'de beklentiler doğrultusunda gerçekleşen tüketici enflasyonunda enerji grubundaki düşüşün sürmesi, ileriye dönük fiyat baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, dün öngörülerin altında gelen üretici enflasyonu verisi bu görünümü destekledi.

Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle dolar endeksi bir miktar gevşedi ve yeniden 100 seviyesinin altına sarktı.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği öngörülerini desteklerken, bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:34:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.