Grand Bazaar esnaf derneği, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Taşdemir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Grand Bazaar esnaf derneği, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Taşdemir'i ziyaret etti

Grand Bazaar esnaf derneği, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Taşdemir\'i ziyaret etti
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Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve yönetimi, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir'i teşkilatta ziyaret ederek turizm ve esnaf sorunlarını görüştü. Taşdemir, esnafın taleplerini takip ettiklerini belirterek destek sözü verdi.

Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve dernek yönetimi, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir'i ilçe teşkilatında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Kuşadası turizmi, kent esnafının beklentileri ve Grand Bazaar bölgesindeki ticari hayat üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kuşadası esnafının kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Taşdemir, esnafın sorunlarını ve taleplerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Taşdemir, "Kuşadası'nın geleceği için esnafımızla birlikte hareket etmek, onların taleplerini dinlemek ve sorunlarına çözüm arayışlarına katkı sunmak bizim için önemlidir. Sürecin en başından beri esnafımızın yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında turizm sezonunun esnafa yansımaları, Kuşadası'nın turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP Kuşadası İlçe Başkanı, nazik ziyaretleri nedeniyle Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve yönetim kuruluna teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Bayram, Kuşadası, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Grand Bazaar esnaf derneği, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Taşdemir'i ziyaret etti - Son Dakika

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