GSK, Belçika'da üretim işçileri hariç 1217 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

İngiliz ilaç şirketi GSK, yeniden yapılanma programı kapsamında Belçika'da 1217 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, GSK yönetimi, ülkedeki Rixensart, Wavre ve Gembloux kentilerindeki faaliyetlerini kapsayan yeniden yapılanma planını çalışanlara duyurdu.

Şirketin araştırma ve geliştirme, üretim ve destek birimlerindeki görevleri kapsayan planı çerçevesinde, faaliyetler dijital araçlar ve otomasyon kullanımı artırılarak sadeleştirilecek.

Bu kapsamda ülkede 8 bin civarında istihdam sağlayan GSK, 482 ofis çalışanı ve 735 personel olmak üzere toplam 1217 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Üretim kısmında çalışan işçiler ise planlanan işten çıkarmaların kapsamı dışında bulunuyor.

GSK'nin Belçika'daki istihdam azaltma planı, şirketin 3 yılda 1,9 milyar sterlin tasarruf sağlamayı hedefleyen yeniden yapılanma programının bir parçasını oluşturuyor.

Şirket, programla ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmayı ve kaynaklarını öncelikli aşı ve ilaç projelerine yönlendirmeyi amaçlıyor.