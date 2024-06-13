GSK Türkiye İş Zekası Departman Lideri Barkın Peçen, Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı - Son Dakika
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Ekonomi

GSK Türkiye İş Zekası Departman Lideri Barkın Peçen, Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı

GSK Türkiye ekibinde İş Zekası Departman Lideri olarak görev yapan Barkın Peçen, şirketin Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı. Peçen, ilaç sektöründe 14 yıla yakın deneyime sahip olup, GSK'ya 2017'de katılmış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur.

13.06.2024 15:07
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GSK Türkiye ekibinde İş Zekası Departman Lideri olarak görev yapan Barkın Peçen, şirketin Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatına ilaç sektöründe başlayan ve finans, satış, pazarlama ve iş mükemmeliyeti gibi fonksiyonlarda farklı görevlerde 14 yıla yakın deneyime sahip olan Peçen, üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi&Finans Bölümü'nde tamamladı.

GSK'ya 2017'de Pazarlama Ürün Müdürü olarak katılan Peçen, ardından sırasıyla Müşteri Etkileşim Müdürü ve İş Zekası Departman Lideri görevlerini üstlendi.

Peçen, geçen yıl boyunca mevcut sorumluluklarının yanında Liderlik Ekibi bünyesinde Proje Yönetim Lideri (PMO) olarak da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi GSK Türkiye İş Zekası Departman Lideri Barkın Peçen, Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı - Son Dakika

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