GSO\'da seçim öncesi son meclis toplantısı yapıldı, Ağustos ihracatı 910 milyon dolar

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Oda seçimleri öncesi, 9'uncu dönemin son meclis toplantısı olan Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, GSO önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in katılımlarıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara ve yönetim kurulu üyeleri ile Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Gaziantep ve ülke ekonomisindeki gelişmeler değerlendirilirken, sanayi sektörünün gündemindeki konular ile gelecek projeksiyonları değerlendirildi.

"GSO başarılarıyla örnek olmaya devam ediyor"

GSO önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer toplantıda yaptığı konuşmasında, Gaziantep Sanayi Odasının tüm yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Gönlümüz ve yapabileceklerimizle her zaman bir ve beraberiz. Gaziantep Sanayi Odasının yürüttüğü projeleri, yenilikçi adımları, çözüm odaklı girişimleri, ortaya konan büyük özveriyi biliyoruz ve hep örnek gösteriyoruz. Yeni dönemde de başarılı çalışmaların devamını diliyorum" dedi.

"Hepimizin ortak hedefi şehrimizi ve sanayimizi ileriye taşımak"

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayicilerin ülke ekonomisine katkı sunmaya, üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini belirterek, küresel ve bölgesel gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz dönemde üretim ve ihracat yapan sanayicilerimizin karşılaştığı zorluklar söz konusu ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı da buna göre yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

3 Ekim'de gerçekleştirilecek olan GSO Oda Organ Seçimlerine de değinen ve bu sürecin Gaziantep sanayisinin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulunan Adil Sani Konukoğlu, "Seçimlerin ortak hedefi şehrimizi ve sanayimizi daha ileriye taşımaktır. Seçimlerin şimdiden Odamıza, sanayicilerimize ve Gaziantep'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında, Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün artırılması, üretimin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi ve kent sanayisinin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ünverdi, yaz dönemine rağmen Gaziantep sanayisinin gündeminin yoğunluğunu koruduğuna ve bu doğrultuda Gaziantep Sanayi Odası'nın faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek, yeni dönemde de sanayicilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Ekim ayında gerçekleştirilecek Gaziantep Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerine de değinen Ünverdi, "Önümüzde Odamız açısından önemli bir süreç var. 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştireceğimiz seçimlerini, Gaziantep sanayimizin birlik ve beraberliğine yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare ve dayanışma içerisinde Gaziantep sanayisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçimlerin şimdiden Odamıza, üyelerimize, sanayimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gaziantep'in ekonomik verileri hakkında Meclis Üyelerine bilgi veren Ünverdi, "2026 yılı Ağustos ayında 910 milyon 550 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak ve ABD geliyor. İhracatın sektörlere göre dağılımında ise yüzde 34,3 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ilk sırada yer alırken, yüzde 34,2 ile tekstil ürünleri ikinci, yüzde 15,1 ile kimya ve plastik ürünleri üçüncü sırada bulunuyor" diye konuştu.

Meclis toplantısı, görüş alışverişinin ardından dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.