GSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, küresel sorunların sektörlere yansımaları ve iş dünyasının yaşadığı zorlukların istişare edildiği toplantıda, firmaların talepleri, çözüm önerileri ve GSO'nun sürdürdüğü projeler değerlendirildi.

"Gaziantep için yeşil dönüşüm kaçınılmaz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) artık döngüsel ekonomiyi şart koşmaya başladığını, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ticaret yapan Gaziantep'in de bu sürece uyum sağlamak adına yeşil dönüşüm konusuna daha fazla yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Yeşil dönüşümün kaçınılmaz olduğunu dile getiren Konukoğlu, "Çevre ve iklim konularına uyan ile uymayan firmalar önümüzdeki dönemde sınırda karbon vergisinden finansman maliyetlerine kadar farklı yaklaşımlara maruz kalacaklar. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde gerekli adımları geç kalmadan atmalıyız. Yaptığımız ihracatta, karlılık konusuna da özellikle dikkat etmek zorundayız. Kar etmeden sürdürülebilirlik ve büyüme sağlanamaz. Şu anda dünyada bir enflasyon sorunu var. Bununla birlikte yine dünya genelinde maalesef bir enerji sorunu yaşanıyor. İleride enerji konusunda zorluk yaşamamak için başta çatı GES olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli, yarınlarımız için bu alanı değerlendirmeliyiz. Ülkemiz ve şehrimiz bu yatırımlara elverişlidir. Firmalarımız da kendilerini yeniliklere hazırlarken, geleceğe yönelik öngörüleri de göz önünde bulundurarak bu gelişmeler ışığında hareket etmeliler" dedi.

"Gerekli adımlar atılırsa Türkiye kazanacak"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de meclis toplantısındaki konuşmasında Gaziantep sanayisinin tüm güçlüklere rağmen üretim, ihracat ve istihdamı ile iş, AŞ olmaya devam ettiğini söyledi.

Reel sektörü rahatlatmak adına maliyetleri azaltacak ve gelirleri artıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Ünverdi, "İhtiyaca yönelik çözümler geliştirilirse, üreticilerimizin ve iş dünyamızın üretkenliği ve motivasyonu için gerekli adımlar atılırsa bunun sonucunda tüm Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'i ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanlığı'na sanayicilerin ve sektörlerin yaşadığı zorluklar, iş dünyasının talep ve beklentilerini ilettiklerini söyleyen Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odası olarak sektörlerimizden gelen sorunları hazırlamış olduğumuz raporlar halinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanlığı'na ilettik. Açıklanan ihracat verilerine göre her ne kadar Gaziantep'in ihracatı artsa da miktar değişimine bakıldığında artan hammadde fiyatlarıyla birlikte ihracat tutarlarında yaşanan artışın aynı oranda miktara yansımadığını belirttik. İhracatımızın değer kazanabilmesi için firmalarımıza dış piyasalarda rekabet gücünü artıracak desteklerin sağlanması gerektiğini ilettik" ifadelerini kullandı.

İhracat yaparak döviz kazandırıcı faaliyet yürüten firmaların Merkez Bankası'na satmak zorunda oldukları ihracat bedeli kadarlık tutar için Banka Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna tutulmalarını da talep ettiklerini ifade eden Ünverdi, "Aracı ihracatçı konumunda olan ve bir tarafı süreklilik arz edecek şekilde yurtdışına dayanan dış ticaret ve sektörel dış ticaret şirketlerinin, yurtiçi yerleşik imalatçı şirketlere yapılan ödemelerin Türk Lirası ile ödeme zorunluluğundan istisna tutulması talebinde bulunduk. Bununla birlikte alıcı ve satıcı arasında sorun haline gelen döviz alım satım kurlarının gün içinde, tıpkı ihracat bedeli kabul edilmesi belgesinde (İKB) olduğu gibi saat 11.00'da Merkez Bankası tarafından yayınlanması konusunda beklentimizi dile getirdik. Akaryakıt maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak, sanayicilerimizin özellikle uluslararası piyasada rekabet edebilmesini teminen ticari araçlarda kullanılan akaryakıtta ÖTV indirimi sağlanması ve ihracatçı firmalarımıza navlun desteği verilmesinin sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirttik. Banka kredi limitlerinin yetersizliği ve kredi maliyetlerindeki yükseliş, enerji maliyetleri ve Eximbank Reeskont kredi kullanımlarının Merkez Bankası tarafından ertelenmesi konularına kadar 25 madden oluşan konuları kendileri ile paylaştık" diye konuştu.

Gaziantep'in 2022 Mayıs ayı ihracatı ile ilgili verileri paylaşan Ünverdi, ocak-mayıs döneminde Suriye'ye yapılan ihracatta yüzde 24,7, Irak'a yüzde 22,5, İtalya'ya yüzde 19,7 ve İsrail'e ise yüzde 15,0 oranında artış sağlandığını kaydetti.

Aynı dönemde Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 30,4 ve Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatta da yüzde 23,2, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 15,1 oranında artış olduğunu ifade eden Ünverdi, iklimlendirme sanayinde yüzde 43,6, tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinde yüzde 32,2, kimyevi maddeler ve mamullerinde ise yüzde 20,7 oranlarında ihracat artışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ünverdi ayrıca 2022 yılı ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre Gaziantep'teki sigortalı çalışan sayısının yüzde 7,6 oranında artarak 414 bin 904'e yükseldiğini dile getirdi.

GSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı meclis üyelerinin taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP