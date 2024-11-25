GSO, İhracatçılar için Döviz Sorununa Çözüm İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

GSO, İhracatçılar için Döviz Sorununa Çözüm İstiyor

GSO, İhracatçılar için Döviz Sorununa Çözüm İstiyor

GSO Başkanı Ünverdi, reeskont kredisi kullanan firmaların döviz alımında mağduriyet yaşadığını belirtti.

25.11.2024 17:26
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Merkez Bankası reeskont kredisi kullanan bazı firmaların döviz alımları nedeniyle haksız şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Ünverdi, zorlu piyasa şartlarına rağmen üretim ve ihracata devam eden sanayicilerin, ihracat bedelini bozdurduktan sonra tekrar hammadde almak için döviz almaları nedeniyle Merkez Bankasının uyguladığı cezai işlemle karşılaştıklarını kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için ivedi olarak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Adnan Ünverdi, "İhracat odaklı üretim yapan firmalarımız hammadde olarak genellikle ithal girdiği kullanmaktadır. Bu süreçte finansman ihtiyacını Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredisi ile desteklemeye çalışan ihracatçılarımız, ithalata yönelik döviz alımları nedeniyle Merkez Bankası tarafından cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu konuda kapsamlı bir düzenleme ile uygulamanın netleşmesi ve çözüme kavuşması zorunlu haline gelmiştir" dedi.

İşletmelerden gelen taleplerin arttığını ve konuya ilişkin çok sayıda örnek olduğunu dile getiren Ünverdi, "Üyelerimiz üretici, ihracatçı ve ithalatçıdır. Buna bağlı olarak hammaddesini yurt dışından getirmektedir. İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında döviz almama taahhüdüne ilişkin olarak, döviz alındıktan sonra 5 iş günü içinde yeniden döviz satışı yapılması ile kredi vadesi boyunca 50 bin ABD doları tutarına kadar döviz alımları istisna kapsamına alınmış olmasına rağmen bu limitlerin dışında işlem gerçekleştiren firmaların da cezadan muaf tutulması gerekmektedir. Bu nedenle cezai işlem yapılmadan önce firmaların neye binaen ve nasıl döviz alımı yaptıklarının netleştirilmesi ve haksız ceza kesilen firmalara da iadelerinin yapılmasını talep etmekteyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO, İhracatçılar için Döviz Sorununa Çözüm İstiyor - Son Dakika

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