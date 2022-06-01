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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

01.06.2022 12:51
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, enerji maliyetlerindeki artışların sanayi üretimi üzerinde baskıyı artırdığını belirterek, ekonominin bel kemiği olan sanayi üretiminin gücünün kırılmaması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, enerji maliyetlerindeki artışların sanayi üretimi üzerinde baskıyı artırdığını belirterek, ekonominin bel kemiği olan sanayi üretiminin gücünün kırılmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Ünverdi, dış pazarda kıyasıya bir rekabet yaşandığını belirterek, "Ülke ekonomisinin dövize en fazla ihtiyaç duyduğu ve ihracat kalemimin en önemli unsur olduğu bir dönemde enerji maliyetlerine gelen zamlar, hammadde, navlun ve diğer girdilerle birlikte pazardaki gücümüzü maalesef azaltıyor. Sanayicilerimizin enflasyonist bir ortamda, küresel kriz koşullarına rağmen üretim çabasının göz önünde bulundurarak enerji konusunda yükünü hafifletecek destek mekanizmalarının oluşturulması ihracatımız ve sanayimizin geleceği açısından önem taşıyor. Sanayicilerimiz büyük bir özveriyle çalışırken teşvik edilmesi gerektiği bir dönemde direncinin ve enerjisinin düşürülmemesi gerekiyor" dedi.

"Biz sanayimizi büyütürken enerjiye olan ihtiyacımız da artıyor" diyen Başkan Ünverdi, "Enerji kullanımının artıyor olması çarkların döndüğünü gösterir ki ülkeye döviz giriyor demektir. Ancak sanayi elektriğine yüzde 25 ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına bugün gelen yüzde 10 oranındaki zamlar çarkların dönmesini biraz daha zorlaştıracak. Haliyle artan maliyetler ürün fiyatlarına da yansıyacak ve en büyük sorunumuz haline gelen enflasyonun daha da büyümesine neden olacak. Temennimiz enerji konusunda yürütülen çalışmaların sonuç vermesi ve önümüzdeki süreçte enerji maliyetlerinin normal diyebileceğimiz seviyelere düşürülmesidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, İhracat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika


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