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Torba yasa teklifine madde eklendi! GSS prim borçların af geliyor - Son Dakika

Torba yasa teklifine madde eklendi! GSS prim borçların af geliyor

Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa teklifine Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanları sevindirecek bir madde yer aldı. Teklifin onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından GSS prim borçlarına af gelecek. Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak.

30.11.2023 - 09:42,  Güncelleme: 09:48
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TBMM'ye sunulan 80 maddelik yeni Torba Yasada milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeler yer aldı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları ile ilgili madde oldu. Buna göre torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.

AYLIK GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 802 lira, 2024 yılında asgari ücrete gelecek artış oranında GSS primleri de artacak.

MİLYONLAR YENİ YILA BORÇSUZ GİRECEK

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Torba yasa teklifine madde eklendi! GSS prim borçların af geliyor - Son Dakika
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