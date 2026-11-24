Video oyunlarından GTA 6'nın 19 Kasım'da piyasaya sürülmesinin ardından tüketici şikayetleri Şikayetvar'a yansıdı. Binlerce lira ödeyen oyuncuların; teslim edilmeyen oyunlar, geçersiz dijital kodlar, hesap güvenliği sorunları ve ücret iadeleri nedeniyle çözüm beklediği aktarıldı. Fiyat farklılıkları ve Türkçe dil desteğinin bulunmamasının da şikayetler arasında yer aldığı kaydedildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre Grand Theft Auto VI (GTA 6), uzun süren bekleyişin ardından 19 Kasım'da oyuncularla buluştu. Ancak bazı tüketiciler için oyun heyecanı kısa sürede mağduriyete dönüştü. Tüketicilerin GTA 6 ile ilgili şikayetlerini inceleyen Şikayetvar, dijital oyun alışverişlerinde yaşanan sorunları derledi. Oyuna ulaşmak için binlerce lira ödeyen tüketicilerin başvurularında teslimat sorunlarının yanı sıra hesap güvenliğini ilgilendiren iddialar da yer aldı. Hesap doğrulama bilgilerinin istenmesinden bilgisayarlara uzaktan bağlantı taleplerine kadar çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını bildiren oyuncular, ödedikleri ücretleri geri almakta da güçlük yaşadıklarını aktardı.

GTA 6 ile ilgili öne çıkan şikayetler ise şöyle:

"Ücreti ödenen oyunun teslim edilmemesi

"Gönderilen dijital oyun ve aktivasyon kodlarının geçersiz çıkması

"Kişiye özel olduğu belirtilen oyun hesaplarının başka kullanıcılarla paylaşılması

"Hesap doğrulama bilgilerinin ve uzaktan bağlantı izninin talep edilmesi

"Ücret iadesi taleplerinin sonuçsuz kalması

"Satın alma ekranındaki fiyat ile karttan çekilen tutarın farklı olması

"Türkçe dil ve altyazı desteğinin bulunmaması"

Platformdan yapılan açıklamaya göre en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

Şikayetvar'a ulaşan başvurularda öne çıkan sorunlardan biri, satın alınan dijital oyunların teslim edilmemesi oldu. Ödeme işlemleri tamamlanmasına rağmen oyunlarına erişemeyen tüketiciler, satıcılara ulaşmakta ve ücretlerini geri almakta güçlük yaşadıklarını dile getirdi. Oyunun çıkışını uzun süredir bekleyen kullanıcılar, satın aldıkları ürünün teslim edilmesini ya da paralarının iade edilmesini istiyor.

6 BİN TL ÖDEDİ, GEÇERSİZ KOD GÖNDERİLDİ

23 Kasım'da Şikayetvar üzerinden yaşadığı mağduriyeti paylaşan bir tüketici, GTA 6 dijital oyun kodu için 6 bin 8 TL ödediğini ancak kendisine gönderilen kodun geçersiz çıktığını aktardı. Satıcının sorunu çözmek için kendisinden yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmasını ve hesap doğrulama bilgilerini paylaşmasını istediğini öne süren oyuncu, güvenlik endişesi nedeniyle bu talebi reddetti. Tüketici, kullanamadığı oyun için ödediği ücretin iadesini istedi.

Benzer bir mağduriyet yaşayan başka bir oyuncu ise 4 bin 999 TL ödeyerek satın aldığı dijital oyun kodunu kullanamadı. Satıcıya yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını dile getiren tüketici, geçerli bir kod gönderilmesini ya da parasının iade edilmesini talep etti.

OYUNU SATIN ALDI, HESABINA BAŞKASI GİRDİ

Dijital oyun alışverişlerinde hesap güvenliği de tüketicilerin gündeminde yer aldı. Yalnızca kendilerine ait olacağı söylenen oyun hesaplarına başka kişilerin de erişebildiğini ileri süren kullanıcılar, satın aldıkları oyunları kullanamadıklarını bildirdi.

GTA 6 için 2 bin 577 TL ödeyen bir tüketici, oyunu indirip kullanmaya başladıktan sonra aynı hesaba başka bir kişinin giriş yaptığını fark etti. Hesabın yalnızca kendisine ait olacağının söylendiğini aktaran oyuncu, oyununa yeniden erişemediğini ve destek taleplerinin yanıtsız kaldığını belirterek ücret iadesi istedi.

OYUNU TESLİM ETMEK İÇİN UZAKTAN BAĞLANTI İSTEDİLER

Şikayetvar'a yansıyan bir başka başvuruda ise tüketici, GTA 6 için 3 bin 999 TL ödediğini ancak satın almayı beklediği aktivasyon kodunun kendisine verilmediğini ileri sürdü. Bunun yerine satıcıya ait bir hesap üzerinden oyunu kullanmasının önerildiğini aktaran tüketici, sistemine uzaktan bağlantı kurulmasının da istendiğini ifade etti. Güvenlik gerekçesiyle bu yöntemi kabul etmeyen oyuncu, ücret iadesi talebinin de reddedildiğini bildirdi.

EKRANDA BİR FİYAT, KARTTAN ÇEKİLEN TUTAR BAŞKA

GTA 6 alışverişlerinde tüketicilerin itiraz ettiği konulardan biri de fiyat farklılıkları oldu. Satın alma ekranında gösterilen tutardan daha yüksek ücret tahsil edildiğini belirten oyuncular, aradaki farkın iadesini istedi. Bir tüketici, 4 bin 999 TL olarak görüntülenen oyun için kartından 5 bin 140 TL çekildiğini aktardı. Farkın döviz kurundan kaynaklandığının kendisine iletildiğini belirten oyuncu, vergiler dahil satış fiyatının açıkça gösterilmesine rağmen farklı bir tutar tahsil edilmesine itiraz etti.

5 BİN TL'LİK OYUNDA TÜRKÇE ALTYAZI HAYAL KIRIKLIĞI

GTA 6'da alışveriş kaynaklı mağduriyetlerin yanı sıra oyuncuların dil desteğine ilişkin beklentileri de Şikayetvar'a yansıdı. Oyuna binlerce lira ödeyen tüketiciler, Türkçe dil ve altyazı desteğinin bulunmamasına tepki gösterdi. GTA 6 için 5 bin TL ödediğini belirten bir oyuncu, Türkçe dil seçeneğinin bulunmamasının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Türkiye'deki geniş oyuncu kitlesine dikkat çeken tüketici, oyuna en azından resmi Türkçe altyazı desteği eklenmesini istedi.