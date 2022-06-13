GTB Akademi'den "Kurum kültürü ve kurumsallaşma" eğitimi - Son Dakika
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GTB Akademi'den "Kurum kültürü ve kurumsallaşma" eğitimi

13.06.2022 13:50
GTB Akademi'den "Kurum kültürü ve kurumsallaşma" eğitimi

GTB Akademi tarafından, Gaziantep Ticaret Borsası üye işletmelerine yönelik, "Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma Eğitimi' düzenlendi.

GTB Akademi tarafından, Gaziantep Ticaret Borsası üye işletmelerine yönelik, "Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma Eğitimi' düzenlendi. İki gün süren eğitim programında Eğitmen Yeşim Dinçer, katılımcılara işletmelerde sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma ve kurum kültürünün önemi hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB), üyelerine yönelik sürdürdüğü eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak, 2021 yılından bu yana iş dünyasının ihtiyaç duyduğu konularda eğitim çalışmaları tertipleyen GTB Akademi, son olarak Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi çerçevesinde, 'Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü' eğitimi gerçekleştirdi. Projede yer alan borsa üyesi işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, kurumsallaşmanın önemine değinerek, şirketlerin daha uzun ömürlü olmaları ve kuşaktan kuşağa ulaşmaları için kurumsallaşmanın önemli bir etken oluşturduğunu ifade etti. Bayram, eğitimi düzenlemekteki temel amaçlarının üye firmalarının kurumsallaşma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamak ve kurum kültürü oluşturmalarına yol göstermek olduğunu söyledi. Eğitmen Yeşim Dinçer ise iki gün süren eğitimde katılımcılara; günümüz rekabet ortamında kurumsallaşma sürecini tamamlayamayan şirketlerin yaşayabileceği riskler ve aile şirketlerinin neden kurumsallaşması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Dinçer, ilk gün eğitimlerinde katılımcılara, kurumsallaşmanın şirketlere temel pozitif etkileri, kurumsallaşma sürecinin temel zorlukları, sürecin ilk adımları ve kurumsallaşmanın müşteri etkileriyle ilgili bilgiler verdi. İkinci gün eğitimlerinde ise kurum kültürünün önemi, kurumsal kültürü etkileyen faktörler, kurum kimliği nasıl oluşturulur ve kurumsal imajın faydaları hakkında sunum yapan Dinçer, kurumsallaşmanın şirketlerin uzun süre varlıklarını sürdürebilmesi için bir pusula görevi üstlendiğini dile getirdi. Kurumsallaşmanın aile şirketlerinde bir örgüt kültürü oluşmasına ve bu örgütün sistematik bir biçimde çalışmasına katkı sağladığına işaret eden Dinçer, "Kurumsallaşma işletme için yenilik sağlayarak, işletmenin sürekli değişmesini ve gelişmesini destekler. Doğru risk alabilmenin şartlarını belirler, işletmenin nesiller arası devrinin sağlıklı ve sorunsuz şekilde yapılmasına katkı sağlar. Bunun yanı sıra uzun dönemde sağlıklı ve planlı bütçelemenin yapılarak ileriyi doğru daha gerçekçi tahminler yapılmasına da olanak sunar "dedi.

Kurumsallaşma ve kurum kültürünün ilk adımlarından sürecin tüm yönleriyle nasıl yöneticiliğine kadar birçok önemli konuda bilgilendirmelerde bulunan Dinçer, ayrıca eğitim sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. - GAZİANTEP

GTB Akademi'den Kurum kültürü ve kurumsallaşma eğitimi
GTB Akademi'den Kurum kültürü ve kurumsallaşma eğitimi

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Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTB Akademi'den 'Kurum kültürü ve kurumsallaşma' eğitimi - Son Dakika

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