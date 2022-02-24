GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı - Son Dakika
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GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı

24.02.2022 13:35
GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sergilendiği stant açtı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sergilendiği stant açtı. GTB tarafından coğrafi işaret tescili alınan 17 ürününün tanıtıldığı stant ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası, destekçi kurumları arasında yer aldığı 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda, UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in tescilli ürünlerini tanıtan stant açtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerem Üstün, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kent protokolü ve fuar katılımcılarının ziyaret ettiği stantta, tescilli ürünler hakkında bilgiler verildi. Gaziantep'in kültürel bir miras olan tescilli lezzetlerini korumak, geleneksel üretim şekilleriyle geleceğe taşımak ve bu ürünlere ticari piyasalarda katma değer sağlamak amacıyla borsa olarak coğrafi işaret tescil çalışmaları yürüttüklerini kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, bu çalışmaları şehre karşı sosyal bir sorumluluk olarak kendilerine görev kabul ettiklerini söyledi. Gaziantep'in tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Akıncı, yaptığı konuşmada "Binlerce yıllık köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak, zengin bir mutfak kültürüne sahibiz. Sahip olduğumuz bu değerler tarih süzgecinden geçerek bugünlere kadar ulaştı. Bu bağlamda bu değerleri korumak ve yaşatmanın en doğru yolunu coğrafi işaret tescil çalışmalarında görmekteyiz. Şehrimiz bu konuda oldukça şanslı. Gaziantep modeliyle, tüm kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle şu ana kadar ilimize ait toplam 76 ürünün coğrafi işaret tescilini alındı, inşallah bu rakamı en kısa sürede el birliğiyle 100'e ulaştırmak istiyoruz. Gaziantep Ticaret Borsası olarak Gazi şehrimiz adına 17 ürünün tescilini belgesini aldık, 8 ürünümüz içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduk. Bunların yanı sıra Antep Fıstık Ezmesi içinde Avrupa Birliği tescili başvurumuzu tamamladık. GTB olarak Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla tescil alan borsayız ve bunu önümüzdeki dönemlerde de kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

GTB standında ayrıca fuarı ziyarete gelen vatandaşlara Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden ikramlarda bulunuldu. GTB standı fuar süresince tanıtım faaliyetlerini sürdürecek. - GAZİANTEP

GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı
GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı
GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı

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Gaziantep, Türkiye, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı - Son Dakika
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