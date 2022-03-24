GTO Başkanı Yıldırım'dan şeker ve uçak seferleri değerlendirmesi - Son Dakika
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GTO Başkanı Yıldırım'dan şeker ve uçak seferleri değerlendirmesi

24.03.2022 14:51
GTO Başkanı Yıldırım'dan şeker ve uçak seferleri değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, reel sektörün sorun ve ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları girişimlerde sonuç almaya devam ettiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın şeker krizinin çözümü için adım atmasını ve Gaziantep-Bağdat uçak seferlerinin başlamasını...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, reel sektörün sorun ve ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları girişimlerde sonuç almaya devam ettiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın şeker krizinin çözümü için adım atmasını ve Gaziantep-Bağdat uçak seferlerinin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım, yaptığı değerlendirmede GTO'nun sorunun değil çözümün parçası olduğunu belirterek, "Üyelerimizin ticari faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak her zaman ilk önceliğimiz. Üyelerimizin ve kentimizin sorun ve ihtiyaçları için sesimizi olabildiğince güçlü çıkarıyor, çözüm üretiyor ve yetkililere iletiyoruz. Aldığımız her olumlu sonuç da tüm ekonomik aktiviteye katkı sunuyor" dedi.

Gaziantep-Bağdat direkt uçuşları başlıyor

Dış ticarette ulaşılabilir olmanın önemine de dikkat çeken Tuncay Yıldırım 1 Mayıs'ta başlayacak olan Gaziantep-Bağdat direkt uçuşları ile ilgili ise "Gaziantep gibi bir ihracat kentinin pazarlara ulaşım zorluğu yaşaması var olan potansiyelini kullanmasına ve de rekabet avantajını kaybetmesine neden olacaktır. O nedenle her fırsatta Gaziantep'ten yurtdışına olan direkt uçuş sayısının artması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Olması gereken direkt uçuş rotalarından birisi de hiç şüphesiz en büyük ihracat pazarımız Irak olmalı. Bu konudaki talebimizi son olarak geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ile Türk Hava Yollarına yaptığımız ziyarette de dile getirdik ve olumlu sonuç aldık. Gaziantep-Bağdat seferleri 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen her zaman iş dünyasının yanında olan Valimiz ve Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şeker krizi için adım atılması sevindirici"

Başkan Yıldırım GTO'nun geçtiğimiz günlerde dile getirdiği şeker krizinin çözümü için Ticaret Bakanlığının adım atıldığını açıklamasının memnuniyet verici olduğu belirtti. Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde ürünlerinde şeker kullanan sanayiciler ve gıda toptancılarının şekere ulaşamadıklarını ve artan şeker fiyatlarından ötürü zor durumda olduklarını belirterek artan maliyetin enflasyonist bir baskı yaratmaması için Türkiye Şeker Fabrikalarının üreticiye destek olması çağrısında bulunmuştuk. Bugün ticaret Bakanlığımızın şekerde adil rekabeti bozan faaliyetleri önlemek için şeker fabrikaları nezdinde incelemeler başlattıklarını açıklamasında bulundu. Bakanlığımıza tacir, esnaf ve tüketiciyi korumaya yönelik alacağı tedbirlerden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası olarak her zaman üyelerin ve şehrin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, her zaman sorunun değil çözümün parçası olacaklarını da kaydetti. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Türkiye, Bağdat, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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