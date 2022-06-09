GTO'nun yetiştirdiği dış ticaret profesyonelleri sahaya çıkıyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO),"KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" çerçevesinde yetiştirdiği 60 Dış Ticaret Profesyoneli genci işverenlerle bir araya getirdi.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde Gaziantep Ticaret Odası ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığıyla yürütülen proje çerçevesinde yetiştirilen 60 dış ticaret profesyonelinin işverenlerle buluşmasında konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bu proje, yıllardır GTO olarak belirlediğimiz bir stratejinin ürünü" dedi.

GIZ ortaklığıyla yürüttükleri "KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi"nin somut çıktılarının olduğunu, hem üye firmalara hem de gençlere direkt dokunmalarını sağlayan bir proje olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Bu bir tesadüf değildi elbette. Bu proje, yıllardır GTO olarak belirlediğimiz bir stratejinin ürünü Biz bir vizyon koyduk. Gaziantep'i ülkenin 4 büyük ekonomisinden biri yapmak için çalışacağız dedik. Bu vizyona ulaşabilmek için çalışma alanlarımızı belirledik. Yol haritamızı ve bu yolda yürürken uygulayacağımız stratejilerimizi belirledik. Gaziantep, Türkiye büyümesine en fazla katkı sunan ikinci şehirdir. Bizim büyüme modelimiz ihracata dayalı bir model. Dolayısıyla bu model ne kadar sağlam kurgulanırsa sürdürülebilirliği de o kadar güçlü olacağı bir gerçek. Belirlediğimiz çalışma alanlarından biri de bu gerçekten hareketle dış ticaret oldu. Bu çalışma alanındaki hedefimizi de Gaziantep'i en fazla ihracat yapan ilk 4 il arasına taşımak olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

"Yetiştirdiğimiz gençler firmalarımızın vazgeçilmezi olacak"

Proje ile birlikte genç, dinamik ve pırıl pırıl 60 genci verdikleri çerçeveli eğitimlerle "Dış Ticaret Profesyoneli" olarak yetiştirdiklerini söyleyen ve sahaya çıkmaya hazır olduklarını belirten Tuncay Yıldırım, "Bugün hangi sahada oynayacaklarını belirlemek için buluştuk. Gençlerimizle firmalarımızın eşleşmesini sağlayacağız. Aldıkları eğitimler ile yetkinliklerini artıran, dış ticaret alanında uzmanlaşan gençlerimizin firmalarımızdaki 5 aylık çalışma sürelerini, mali olarak da destekleyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki; yetiştirdiğimiz bu pırıl pırıl genç yetenekler, çalışacakları firmalarda gösterecekleri performans ile vazgeçilmez olacaktır" şeklinde konuştu.

"30 firmaya Dış Ticaret istihbarat Koçluk Hizmeti, 40 firmaya B2B organizasyonu"

Gaziantep'e kazandırdıkları 60 yeni dış ticaret profesyonelinin yanında proje çerçevesinde şehre ihracatçı firmalar da kazandıracaklarını ekleyen Yıldırım, "Projemiz ile birlikte 30 firmamıza da 'Dış Ticaret İstihbarat Koçluk Hizmeti' veriyoruz. Ayrıca gıda sektöründen en az 40 firmamızın hedef pazarlarına yönelik alım heyeti organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek B2B etkinliği ile yeni iş bağlantıları kurmalarını, ihracat kapasitelerini arttırmalarını destekleyeceğiz. Her zaman söylüyoruz Gaziantep Ticaret Odasında Dahası Var Sizler yeter ki yurt dışına açılmak isteyin. İşletmenizi büyütmek isteyin. Biz profesyonel ekibimiz ile her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP