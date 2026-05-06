GTO ve Burlington Arasında Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GTO ve Burlington Arasında Kardeş Oda Protokolü

GTO ve Burlington Arasında Kardeş Oda Protokolü
06.05.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Ticaret Odası, Kanada'nın Burlington Ticaret Odası ile işbirliği protokolü imzaladı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Kanada'nın Burlington Ticaret Odası arasında "kardeş oda protokolü" imzalandı.

GTO'da gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Abdurrahman Aslantaş, odanın 28 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline dikkat çeken Aslantaş, "Bizim oda olarak en büyük misyonumuz, üyelerimizin ticaretteki yerini artırmak, üretimlerindeki katma değerini yükseltmek ve ürettiklerini de ihraç etmek. Bununla beraber de dış pazarla bir araya getirip 'kardeş oda' protokolleriyle ilişkileri daha sıcak tutmak ve bunları geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Aslantaş, imzalanacak protokolün kıtalar arası işbirliğinin ön adımı olduğunu belirterek, "İlgili sektörleri bir araya getirip inşallah her iki ülkenin de faydasına olabilecek ticari faaliyetlerin artmasına vesile olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Terry Caddo da Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu belirterek, tüm arkadaşlarını ve iş ortaklarını buraya gelmeye teşvik ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Programa GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, GTO Genel Sekreteri Çağrı Solak ile GTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTO ve Burlington Arasında Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:04:25. #7.13#
SON DAKİKA: GTO ve Burlington Arasında Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.