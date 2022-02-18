Üye Girişi
Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi - Son Dakika

Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi

18.02.2022 11:04
Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması fındık üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması fındık üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, gübre fiyatlarının indirilmesinin fındık üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Bölgede yaygın olarak fındık tarımı yapıldığına işaret eden Soydan, üreticilerin fındık bahçelerinde yazlık gübrelerinin kullanımı sürecine girdiğini aktardı.

Soydan, özelikle fındık için önemli bazı gübrelerin martın ilk haftasından itibaren fındık bahçelerine atılmaya başlanacağını belirterek, bu sürecin mayıs sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Üreticilerin son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle bahçesine verim getirecek gübreyi atma konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Soydan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yüzde 30'luk düşüşten, özellikle bölgemizde kullanılan 20'ye 20 ve 26 azot gübrelerin faydalanacak olmasından son derece memnunuz." dedi.

Son yıllarda yürütülen çeşitli projeler kapsamında çiftçilerin bahçelerinde gübreleri bilinçli kullandığını belirten Soydan, "Bu da son yıllarda fındıkta kalite ve verim artışı olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan da fiyatların düşmesi çok önemli." diye konuştu.

Soydan, gübre fiyatlarının ton bazında 8 bin liraya kadar yükseldiğini ifade ederek, "Gelen yüzde 30 indirimle gübrenin tonunda 2 bin 500 lira gibi bir para üreticinin cebinde kalacak." dedi.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde fındık üreticisi Musa Çağan da gübreye gelen indirimin sevindirici olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Gübrenin fındık için verimi ifade ettiğine dikkati çeken Çağan, gübresi atılmayan bahçenin verimden düştüğünü söyledi.

YORUMLAR
500

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkilileri: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:58 Doğal Gaz faturasını ödemekte güçlük çekenler başvuru yapabilir! Yardım miktarı 450 ile 1.150 lira arasında değişecek
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:06 Minibüs şoförünü önce uyardı sonra yumruk yumruğa kavga etti!
10:04 Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement