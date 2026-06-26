Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye Vurgusu

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, güçlü sanayinin güçlü şehirlerin ve güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturduğunu belirtti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), 2026 yılının ikinci değerlendirme toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, kurul ve komite üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, bölgenin mevcut çalışmaları, devam eden projeleri ve gelecek dönem hedefleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılı içerisinde hayata geçirilen yatırımlar, tamamlanan projeler ve yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, sanayicilerin rekabet gücünü artırmaya yönelik uygulamalar ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli çalışma alanları ve stratejik hedefler, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde değerlendirildi.

AOSB'nin üretim kapasitesini artıran, yatırım ortamını güçlendiren ve sanayicilere daha nitelikli hizmet sunulmasını sağlayan projelerin ele alındığı toplantıda, bölgenin geleceğine yön verecek çalışmalar konusunda fikir birliği sağlandı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, güçlü sanayinin güçlü şehirlerin ve güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi;

"AOSB olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin sanayisini şekillendiren projeler üretmeye devam ediyoruz. Katılımcı yönetim anlayışımız, güçlü kurumsal yapımız ve ortak hedefler etrafında kenetlenen çalışma kültürümüz sayesinde bölgemize değer katmayı sürdürüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyüme alanlarında attığımız her adımda sanayicilerimizden aldığımız güç ve paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliği en önemli motivasyon kaynağımızdır."

Türkiye'nin örnek üretim merkezlerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerleyen AOSB'nin, sanayi altyapısını güçlendiren yatırımları ve vizyoner projeleriyle bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler ve stratejik hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sunum gerçekleştirdi. - ADANA