GÜÇSİYAD ve MÜSİAD Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Ekonomi

GÜÇSİYAD ve MÜSİAD Arasında İşbirliği Görüşmeleri

GÜÇSİYAD ve MÜSİAD Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Diyarbakır'da gerçekleştirilen ziyarette, GÜÇSİYAD ve MÜSİAD arasında işbirliği fırsatları ve bölgesel gelişim konuları değerlendirildi. İki kurum, Diyarbakır'ın ekonomik kalkınması için işbirliği yapma kararlılıklarını ifade etti.

09.08.2024 17:17
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Diyarbakır'da, Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticiler Derneği (GÜÇSİYAD) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) arasında gerçekleştirilen ziyaret, iki kurum arasında işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve bölgesel gelişim konularında görüş alışverişinde bulunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

GÜÇSİYAD Güneydoğu Bölge Başkanı Mervettin Tosunlu, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki ekibi ağırlayarak, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, Diyarbakır ve çevresindeki ekonomik gelişmeler üzerine sohbet gerçekleştirildi. Mehmet Bozkuş, MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi ve iki kurum arasında işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Bozkuş, "GÜÇSİYAD'a ziyaretimizde, iş dünyasının çeşitli konularında fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Diyarbakır'ın ekonomik potansiyelini artırmak ve bölgeye yatırımı teşvik etmek için ortak projeler geliştirmek istiyoruz" dedi.

Mervettin Tosunlu ise, Diyarbakır'ın işsizlik ve yoksulluk sınırındaki zorluklarına dikkat çekerek, "Şehrimizde işsizlik ve yoksulluk giderek artış gösteriyor. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde işsizlik ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu sorunu çözmek için hem yerli hem de yabancı yatırımcıların şehrimize doğrudan yatırım yapmaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, hem MÜSİAD hem de GÜÇSİYAD yönetimleri, bölgenin ekonomik kalkınması için işbirliği yapma kararlılıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelinin artırılması için ortak çaba sarf etme taahhüdüyle ziyaret tamamlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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