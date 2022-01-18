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Gül: "2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık" - Son Dakika

Gül: "2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık"

18.01.2022 12:56
Gül: "2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık"

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2021 yılında hedefledikleri 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanı'nın kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdıklarını belirterek "5 yıl içerisinde işlem hacmimizi 3, liman kapasitemizi ise 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2021 yılında hedefledikleri 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanı'nın kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdıklarını belirterek "5 yıl içerisinde işlem hacmimizi 3, liman kapasitemizi ise 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Giresun Limanı'nın 2021 yılı faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendiren Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, "Giresun Limanı olarak, 2021 yılında gelişmeyi, yatırımı, istihdamı ve ekonomiye sunduğumuz katkıyı ileriye taşıdığımız bir yıl oldu. Uluslararası transit tahıl/bakliyat ve yem ürünleri alanında Türkiye'nin lider şirketi Tiryaki Agro çatısı altında ihtisaslaşmış durumdayız. Hedeflerimize ulaştığımız bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık. Gemi kabul sayısında da artış sağlayarak 150 geminin üzerine çıktık. Çok değerli olduğunu düşündüğümüz ihracatımız artarak devam ediyor. İhracata hizmet eden gemi sayı ve büyüklüğü de 2021 yılında ikiye katlandı" diye konuştu.

"Hedef liman kapasitesini 5 katına çıkarmak"

Giresun Limanı ile ilgili gelecek yıllara yönelik yatırım planlarına da değinen Gül, "Limanımızın uluslararası bir liman olabilmesi için bugüne kadar çok önemli yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlar limanımızın gelişimine imkan tanırken, aynı zamanda Giresun'a da büyük faydalar oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Giresun Limanı'na son 5 yılda yapılan yatırımların toplamına bakarsak; bugüne kadar özel sektör eliyle yapılmış en büyük yatırımı yaptığımızı görüyoruz. Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin koronavirüs sürecinin de etkisiyle içinden geçtiği zor zamanlarda da bu yatırımları yapmaktan asla geri durmadık. 2022 yılını kapsayacak şekilde limanda alt yapı ve üst yapı yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Limanın kapasitesini artırırken, bir yandan da en önem verdiğimiz konulardan olan istihdamı da artırmaya devam edeceğiz. Giresun Limanı olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizi daha da yukarı taşıyoruz. Yeni yatırımlarımızı bölüm bölüm hayata geçirip 5 yıl içerisinde işlem hacmimizi üçe, liman kapasitemizi ise beş katına çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolaylı istihdam binleri buluyor

Gül, Giresun'dan dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapıldığına dikkat çekerek "Giresun limanında önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesine ihracat gemileri gönderiyoruz. Ürün tedariklerinin yapıldığı ülkeler ise ağırlıklı olarak Karadeniz ülkelerinden gelen gemiler oluşturuyor. Aylık ortalama 100 bin ton, yıllık 1 milyon 100 bin ton yük hacmine ulaşmış bulunuyoruz. Doğrudan istihdam sayımız 200'ün üzerine çıkarken, dolaylı istihdam ise binli sayılarla ifade edilebilir. Limanlar geliştikçe, etkinleştikçe hizmet verdiği şehir ve bölgelerin kalkınmasına, sanayinin oluşmasına ve topyekun gelişmesine yardımcı olarak çok önemli destekler sunmaktadır. Giresun Limanı da gerek kendi içinde yapmış olduğu yatırımlar ve sağladığı katma değerin yanında sanayi kuruluşları için Giresun ilimizi cazibe merkezi haline getirerek şehrin gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir imkan sunmaktadır. Daha önceleri faal olmayan, dikkate alınmayan Giresun Limanı, özellikle son beş yıldır gerçekleştirilen yatırımlar ile herkesin dikkatini çekmektedir" şeklinde konuştu.

Giresun Limanı'na 300 milyon TL'lik yatırım

Giresun Limanına bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Gül, "Giresun ilimizde özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımımızı gerçekleştirdik. Limanımıza şu ana kadar bugünkü değeri ile 300 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde liman özelliğini tekrar kazanan tesisimiz, bugün Karadeniz'e uğrak yapan en büyük gemilere dahi hizmet verebilecek noktaya gelmiştir. Yatırımlarımız ile kapasitesini, iş hacmini ve istihdama katkısını günden güne büyüttüğümüz limanımız ülke ve şehrimiz ekonomisi için çok daha önemli bir noktaya gelecektir. Giresun Limanı olarak; dökme katı, genel yük, konteyner ve Ro-Ro yüklerine hizmet verilebilme kapasitesine sahibiz. Limanda işlem gören yüklerin yüzde 80'inden fazlası Amerika, Avrupa ve Karadeniz ülkelerine ihraç edilmektedir. Rakiplerimize kıyasla hizmet kalitesi ve kapasitemiz ile önemli bir yere sahibiz. Özellikle tahıl/bakliyat ve yem ürünlerinde ihtisaslaşmış durumdayız. Yükünün büyük çoğunluğu transit olarak gelip giden yurtiçine girmeyen ve dolayısı ile şehir trafiğine ek bir yük getirmeyen bir liman olmamız sebebiyle de öne çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.

Limanların ilin ekonomik ve sosyal faydalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Gül, "Limanlar hizmet verdikleri bölgelere ekonomik anlamda katkılar sunarken, şehir hayatına, sosyo kültürel yapıya da pozitif manada etkiler bırakmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki 'liman şehirlerine baktığımızda o ülkede pozitif olarak ayrışan bölgeleri oluşturduklarını görürüz. Giresun Limanı'nın çalışması, aktif olması ve sahip çıkılmasının Giresun şehri için şans olduğunu düşünüyoruz. Bu şansı nasıl değerlendirdiğimiz hep beraber bizlerin elinde. Ülke olarak ihracat rakamlarımızın yukarı çıkarılması noktasında limanlarımızın önemi çok büyük" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Gül: 2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık
Gül: 2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık
Gül: 2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık

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Togo Cumhuriyeti, Giresun Limanı, Giresun, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gül: '2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gül: "2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık" - Son Dakika
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