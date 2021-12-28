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Gülsan Holding'e GAİB'ten iki ödül - Son Dakika

Gülsan Holding'e GAİB'ten iki ödül

28.12.2021 09:56
Gülsan Holding'e GAİB'ten iki ödül

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları" 2020 Ödül Töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk bin firması arasında yer alan iki firma ödüllendirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları" 2020 Ödül Töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk bin firması arasında yer alan iki firma ödüllendirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2020 yılında ihracat gerçekleştiren ilk yüz firmanın ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. ve Gülpa Pazarlama ve Dış Tic. A.Ş. ihracatta ki başarılarından dolayı ödüllendirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı. Ödül Töreninde Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.'nin ödülünü Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel Gülsan Holding Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu'na, Gülpa Pazarlama ve Dış Tic. A.Ş'nin ödülünü İyi Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Filiz Gülsan Holding Kambiyo Müdürü Yılmaz Ertokuş'a takdim etti.

"Hep birlikte her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız"

Pandemiyle birlikte bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Bu süreçte üretim ve ihracatın önemi daha da artmıştır. Pandemiyle birlikte bütün ülkeler olduğu gibi ülkemizde de bazı zorluklar yaşanmaktadır. Küresel bir krizden etkilenmemek için her zamankinden daha fazla çalışmalı, üretimi arttırmalı ihracatımızın sürdürülebilirliğini korumalıyız. Üretim ve ihracatın artışı beraberinden istihdamın artışını da sağlayacaktır. Bugün GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları ödül töreninde bütün firmalarımızla gurur duyduk. Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki şirketimizin de ödüllendirilmesi bizleri de mutlu etti. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gülsan Holding'e GAİB'ten iki ödül
Gülsan Holding'e GAİB'ten iki ödül

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Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsan Holding'e GAİB'ten iki ödül - Son Dakika Ekonomi


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