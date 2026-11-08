Gümrük muhafaza ekipleri 10 ayda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu yakaladı - Son Dakika
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Gümrük muhafaza ekipleri 10 ayda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu yakaladı

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Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekiplerinin ocak-ekim dönemindeki operasyonlarında 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Aynı dönemde 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara kartuşu ve 105 bin 116 cihaz ele geçirildi; bandrolsüz ürünler imha edildi.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, ocak-ekim döneminde düzenlenen operasyonlarla 54 ton 480 kilogram uyuşturucu maddeye geçit vermedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu yılın 10 aylık döneminde gümrüklerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak eşyaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin ve piyasaya arzının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Risk analizine dayalı ve hedefleme odaklı çalışma modeli çerçevesinde riskli görülen araç, yolcu ve eşyaların X-ray sistemleri, dedektör köpekler ve son teknoloji kontrol ekipmanlarıyla titizlikle incelendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak-ekim dönemindeki operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü, 20 milyon 675 bin 55 sigara filtresi ve kağıdı, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 puro ve sigarillo, 33 bin 413 litre alkollü içki olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi."

Kaçak ürünler imha ediliyor

Açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında ambalajlarında yasal bandrol bulunmayan ve kaçak olduğu tespit edilen ürünlerin, teknik ekiplerce gerekli numune alma işlemlerinin ardından imha edildiği bildirildi.

Bu kapsamda insan sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçak ürünlerin yeniden dolaşıma girmesinin önüne geçildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak başta uyuşturucu maddeler olmak üzere insan sağlığına zarar veren her türlü kaçak eşyanın ülkemize girişinin ve ticaretinin engellenmesi amacıyla ekiplerimizin teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ekonomik güvenliğini ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kaçakçılığın her türüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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