Gümrük'te Rekor Yakalama - Son Dakika
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Ekonomi

Gümrük'te Rekor Yakalama

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2024 yılının ilk 3 ayında 8 milyar TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi. Gümrük Muhafaza birimleri, yeni teknoloji ve analiz teknikleri kullanarak yasa dışı ticaretle mücadeleyi sürdürüyor. Bu dönemde uyuşturucu yakalamalarında yüzde 300, değerli maden yakalamalarında ise yüzde 2 bin 600 artış yaşandı. Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 12 adet külçe altın ele geçirildi.

15.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Gümrük'ter 'rekor' yakalama

Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk 3 ayında 8 milyar TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi

ŞIRNAK - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 2024 yılının ilk 3 ayında 8 milyar TL değerinde rekor yakalamaya imza attı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri uzman kadrolarıyla, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanarak her geçen gün yeni bir kaçakçılık girişimini önleyerek, yasa dışı ticaretle mücadele faaliyetlerini tüm ülke topraklarında hız kesmeden sürdürülüyor.

Gümrük Muhafaza birimlerince, 2024 yılı ilk 3 ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar TL değerinde yasadışı ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin yoğun çalışmaları neticesinde, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede 2024 yılının ilk üç ayında rekor yakalamalara imza atıldı. 2023 yılının ilk 3 ayında 1 milyar 53 milyon TL tutarında uyuşturucu yakalanırken, 2024 yılının ilk 3 ayında 3 milyar 71 milyon TL tutarında uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında değerli maden kaçak yakalamada yüzde 2 bin 600 artış

2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yaklaşık yüzde 2 bin 600 artışla 800 milyon TL değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi. Yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2 bin 966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 TL ile altın, yüzde 3 bin 630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 TL toplam değer ile pırlanta da görüldü.

Habur Gümrük Kapısı'nda 12 adet külçe altın yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araç üzerinde x-ray tarama sistemi ile yapılan aramalar sonucunda, aracın doğal bölmelerine saklanmış halde 12 adet külçe altın ele geçirildi. Yakalanan külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Gümrük\'te Rekor Yakalama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gümrük'te Rekor Yakalama - Son Dakika

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