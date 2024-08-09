Gümüşhane'de Buğday Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gümüşhane'de Buğday Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor

Gümüşhane\'de Buğday Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde buğday hasadı başladı. Yağışların etkisiyle bu yıl rekoltenin düşük olması bekleniyor.

09.08.2024 09:34
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Gümüşhane'de buğday hasadı başladı. Bu yıl Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı boyunca etkisini gösteren yağışlar nedeniyle rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Geniş arazilere ve verimli toprağa sahip Kelkit ilçesinde buğday hasadı başladı. İlçede 80 bin dekarlık alan üzerine çiftçiler tarafından binbir emekle ekilen buğday rekoltesinin bu yıl 5 bin ton olması bekleniyor. Dereyüzü köyünde arazilerine buğday eken çiftçiler ise Mayıs ayında meydana gelen aşırı sıcak havanın ve Haziran sonu ile Temmuz boyunca yaşanan aşırı yağış ve akabinde meydana gelen seller nedeniyle ürünlerinin olumsuz etkilendiğini, bu nedenle rekoltelerinin yarı yarıya düşebileceğini söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle birlikte çalışmalarını yürüten çiftçiler, sulak arazilerde bulunan tarım ürünlerinin ise rekoltesinin yüksek olacağını dile getirdi.

"Mevsimsiz yağmurlar ürünlerimizi olumsuz etkiledi"

Kelkit'in Dereyüzü köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Algül, "Hasadımız normal ilerliyor, yağışlar ve yaşanan sel nedeniyle bu sene verim biraz düşük. Biz burada arpa ekiyoruz, buğday ekiyoruz bu sene bir de nohut çıktı. Temmuz ayının sonlarında başlıyoruz hasada. Mevsimsiz yağmur yağınca buğday ince oluyor, bize yağmur Nisan ayında lazım. Haziran'da yağınca yağmur verim düşük oldu biraz" dedi.

"Rekolte yarı yarıya düştü"

Dereyüzü köyü muhtarı Aslan Güney ise, "Köyümüzde 3 bin dönüme yakın buğday ekim alanımız var, bin dönüm de arpa ekiliyor. Bu sene rekoltemiz zamansız yağan yağmurlar nedeniyle düşük oldu. Normalde Nisan-Mayıs aylarında yağış alan bölgemiz bu sene Haziran ayında yağış aldı rekolte yarı yarıya düştü. Su altındaki mahsulümüz iyi ama hububatta sıkıntımız büyük" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Kelkit, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de Buğday Hasadı Başladı, Rekolte Düşük Bekleniyor - Son Dakika

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