Gümüşhane\'de Çamur Barajı\'nda su tutma işlemi başlatıldı, 56 bin 500 dekar sulanacak

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapımı sürdürülen Çamur Barajı'nda su tutma işlemi başlatıldı. Tamamlandığında 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturması planlanan barajın 53 metre gövde yüksekliğine ve 12,72 hektometreküp depolama kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapımı devam eden Çamur Barajı'nda önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Bölge Müdürü Fatih Kişi, barajın 53 metre gövde yüksekliğine ve 12,72 hektometreküp depolama kapasitesine sahip olacağını, tamamlandığında 56 bin 500 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in de katıldığı törende barajda su tutma işlemi başlatılırken, projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"Bu topraklara verim gelsin diye uğraşıyorlar"

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Çamur Barajı'nın Gümüşhane için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bütün bu yapılan işler vatandaşlar için. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürümüze ve kıymetli ekibine sizlerin ve ilimiz adına teşekkür ediyoruz. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Bu topraklara verim gelsin diye uğraşıyorlar. Sizler de devlete zeval gelmesin diye dua eden vatandaşlarımızsınız. Allah sizin de bereketinizi artırsın, işlerinizi bereketli kılsın. İnşallah Rabbim bu memleket için emek harcayan herkesin işini gücünü rast getirsin" dedi.

"56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çamur Barajı'nın bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Gümüşhane'mize son 25 yılda yapılan yüzlerce hizmetten bir tanesinin şu anda su tutma törenindeyiz. Artık sular boşa akmıyor, berekete dönüşüyor ve yıllık 1 milyar lira gibi bir katkıdan bahsediyoruz. Türkiye'de 18 bini aşkın sulama tesisi bulunuyor ve bunların yaklaşık 11 bini son 25 yılda yapıldı. Su kaynaklarını daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bu kapsamda planlı üretim modeline geçtik ve üretimde suyu merkeze alıyoruz. Türkiye'de teknik ve ekonomik olarak sulanabilir yaklaşık 10,5 milyon hektar alanın 7,3 milyon hektarı sulamaya açılmış durumda. Gümüşhane'de son 23 yılda 56 milyar liralık 128 su ve sulama tesisi kazandırıldı. 21 sulama tesisiyle 22 bin 65 hektar arazi suyla buluşturuldu. Gümüşhane'de DSİ açısından 97 devam eden iş bulunuyor ve bugüne kadar bu işler için 9 milyar lira harcandı. Önümüzdeki dönemde 11 milyar liralık yatırım daha kazandıracağız. Çamur Barajı da bölgenin geleceğine yönelik önemli bir kalkınma projesi. Sulama tesisleriyle birlikte toplam 5 bin 650 hektar, yani 56 bin 500 dönüm tarım arazisini modern sulamayla buluşturacağız. Bu tesisler aynı zamanda gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak. Çamur Barajı'nın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Uzun soluklu emeğin karşılığı"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çamur Barajı'nda su tutma işleminin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün yapımında önemli bir aşamayı katettiğimiz Gümüşhane Çamur Barajı'nda su tutma işlemini başlatmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak bir barajın fikir aşamasından projelendirilmesine, inşasından işletme aşamasına kadar her süreci büyük bir teknik hassasiyetle sürdürüyoruz. Çamur Barajı, mühendislerimizin, teknik personelimizin ve işçilerimizin uzun soluklu emeğinin karşılığı olarak bugün arkamızda duruyor. Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde, yaklaşık 53 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde 1 milyon 350 bin metreküp dolgu kullandık. Çamur Barajı'nın su tutma işleminin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ise Çamur Barajı'nın önemli bir kamu yatırımı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 25 yıldır sürdürdüğü hizmet siyasetinin en canlı örneklerinden birini şimdi Gümüşhane'de görüyoruz. Yaklaşık 1 milyar liralık bir kamu yatırımı olan bu projenin yıllık ortalama 1 milyar lira gelir sağlaması bekleniyor. Son derece rantabl bir proje" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basılarak baraj gölünde şu tutma işlemi başladı.