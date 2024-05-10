Gümüşhane\'de DOKAP tarafından desteklenecek 18 proje için protokol imzalandı

Ekonomi

Gümüşhane'de, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 18 projenin protokolü imzalandı.

DOKAP tarafından 2024 yılı yatırım programı kapsamında desteklenecek projelerin protokol imza töreni, Vali Alper Tanrısever başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Tanrısever, projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise yapılacak projelerin Gümüşhane için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende, bütçesi 61 milyon 850 lira olan ve 55 milyon lirası DOKAP tarafından karşılanacak 18 projenin protokolü imzalandı.