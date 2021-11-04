Gümüşhane'de organik arıcılığa kovan, meralara sıvat desteği

Türkiye'nin en zengin endemik bitki çeşitliliğine sahip illerden ve kimyasal ilaç ile gübre kullanımının en az olduğu iller arasında yer alan Gümüşhane'de organik arıcılığa yönelik yatırım ve desteklemeler kapsamında 10 üreticiye 552 adet organik kovan desteği, yayla ve meralarda kullanılmak üzere 350 adet sıvat desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yüzde 70 DOKAP desteğiyle ve yüzde 30 çiftçi katkısıyla yürütülen 200 bin 187 TL bütçeli "Organik arıcılığın geliştirilmesi projesi" kapsamında il genelinde 552 organik kovan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl genelinde organik arıcılık yapan 31 ve geçiş sürecinde olan 11 arıcıyla birlikte 2 bin 682 adet organik kovan sayısıyla 39 ton organik bal üretimi hedefleniyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kaynaklarıyla alınan 552 kovan Merkeze bağlı Gökdere, Bahçecik, Yeniyol köyleri ve Canca mahallesindeki 5 işletmeye, Torul ilçesine bağlı Dedeli ve Demirkapı köylerindeki 2 işletmeye, Köse ilçesine bağlı Övünce köyündeki 1 işletmeye, Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesindeki 2 işletmeye olmak üzere 10 organik arıcılık işletmesine teslim edildi.

Aynı törende yine DOKAP ve Bakanlık destekleriyle alınan 350 adet sıvatın dağıtımı da gerçekleştirildi.

Mera, yaylak ve kışlaklarda hayvanlara içme suyu sağlanması ve verim artışı sağlanması amacıyla yürütülen projelerle 2016 yılından bugüne kadar bin 888 adet sıvat muhtarlıklara teslim edildi.

Proje kapsamında alınan müracaatlara istinaden hayvan varlıkları dikkate alınarak sıvatlardan 137'si Kelkit, 84'ü Şiran, 38'er tanesi Merkez ve Torul, 31'i Kürtün ve 22'si Köse ilçesine teslim edilecek.

"Türkiye'nin en güzel çiçek ve bitkilerine sahip olan bölgeyiz"

Törene katılarak Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ve DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir'le organik kovan ve sıvatları dağıtan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin en güzel bitkilerinin, çiçeklerinin olduğu bölgede olduklarını belirterek, "En az tarımsal ilaçların kullanıldığı, dışarıdan etkileşimliliğin en az olduğu bir bölgeyiz. Ürettiğimiz balı ve yaptığımız arıcılık faaliyetlerini de organik yapmak bizim katma değerimizi arttıracak" dedi.

"Ülkemizde Tarım ile İlgili Çok Önemli Çalışmalar Yürütülüyor"

Türkiye'de tarımsal anlamda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Taşbilek, "Tarımsal çalışmaların ve çiftçilerimizin devlet tarafından desteklenmesi bizim için oldukça önemli. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir destek çerçevesinde yaklaşık 15-16 milyon değerinde bir proje ile işletmelerimize tarımsal alt yapının ve tarıma dayalı turizmin desteklenmesi konusunda ilimize çok ciddi bir kaynak aktarıldı. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de çok önemli çok hayırlı işler yürütülmekte. Ben bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilimize her konuda destek verdiklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımıza, DOKAP üzerinden yaptığımız bu projenin ana sağlayıcısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve değerli bakanımıza ilimize gösterdikleri desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ve minnetlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

Yine DOKAP tarafından desteklenecek olan Bal Dolum Tesisi Projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Vali Taşbilek, "Bal Dolum Tesisimizi, Arıcılar Birliğimiz takip ediyor. Daha sağlıklı şartlarda dolumların yapılacağı tesisimiz yine DOKAP tarafından büyük bir proje ile desteklendi. Buna da yetmez diyoruz; çok daha orijinal ve özgün şişelemeler ile birlikte sunum noktasında pazarda daha seçkin ve elit çalışmalarla arıcılığımızı ve ballarımızı da hak ettiği değere ulaştırma noktasında hep beraber gayret içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törenle organik kovanlar hak sahiplerine, sıvatlar ise muhtarlara teslim edildi. - GÜMÜŞHANE